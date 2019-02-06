 Almanya’da iki jet havada çarpıştı | ALMANYA | DW | 24.06.2019

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ALMANYA

Almanya’da iki jet havada çarpıştı

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde eğitim uçuşu yapan iki Eurofighter jet havada çarpışarak, düştü. Uçaklardan birinin pilotu kazadan sağ olarak kurtuldu, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

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Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde eğitim uçuşu yapan iki Eurofighter model jet havada çarpışarak, düştü. Alman Hava Kuvvetleri'nden verilen bilgiye göre, pilotlardan biri kazadan kurtuldu. Diğer pilotu arama çalışmaları ise devam ediyor.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Laage kentindeki Hava Kuvvetleri Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre iki jet yerel saatle 14.00'te çarpıştı. Her iki pilotun da çarpışmanın ardından fırlatma koltuğunu harekete geçirdiği ve eğitim uçuşuna katılan üçüncü jetteki pilotun iki paraşüt gördüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Pilotlardan birinin ağacın dallarına takılı halde bulunduğu kaydedildi. Savunma Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, sivil ve askeri helikopterlerin katılımı ile diğer pilotu arama çalışmaları devam ediyor.

Eyalet İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, uçaklardan birinin Fleesen Gölü'nün kuzeyindeki ormanlık bölgeye diğerinin ise ormanlık alanın dışına düştüğü belirtildi. Uçağın düşmesi sonucu bölgede yangın çıktığı aktarıldı.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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