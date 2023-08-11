  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
EkonomiAlmanya

Almanya'da iflaslarda artış trendi sürüyor

2 saat önce

Almanya'da bir yıl önce başlayan şirket iflaslarındaki artış sürüyor. Temmuz ayındaki artışın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 olduğu açıklandı.

https://p.dw.com/p/4V26i
Bonn'da kapanmış bir dükkan
Fotoğraf: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance

Almanya'da şirket iflaslarında bir yıl önce başlayan artış sürüyor. Merkezi Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre Temmuz ayında şirket iflasları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 oranında arttı. Haziran ayında ise, iflaslardaki artış oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'da şirket iflaslarına dair sayılar ancak ilgili mahkemenin iflas kararından sonra istatistiklere geçiyor. Dolayısıyla açıklanan sayıların tahminen üç ay önce yapılan iflas başvurularını yansıttığı belirtiliyor.

Mayıs ayında da yüzde 19 artış görüldü

Almanya'da şirket iflaslarındaki artış trendi Ağustos 2022'de başlamıştı.

Kesinleşen rakamlara göre Mayıs 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 1478 şirket resmen iflas ettti. Mahkemeler alacaklıların müflis şirketlerden talep ettiği miktarın 4 milyar euro olduğunu kaydetti.

En çok iflas, ulaşım ve depolama sektörlerinde kayda geçerken, bunları taşeron şirketlerin yerine getirdiği ekonomik çeşitli hizmet branşlarının takip ettiği bildirildi.

En az iflas bildiriminin ise enerji tedariği branşından geldiği kaydedildi.

Almanya'da koronavirüs pandemisi döneminde şirketlere hem devlet yardımları yapılmış hem de şirketlerin iflas bildirimi yükümlülüğü geçici olarak devre dışı bırakılmıştı. Dolayısıyla son yıllarda iflas sayıları, pandemi ve enerji krizine rağmen oldukça düşük seviyede kalmıştı. Uzmanlar o nedenle bu yıl içinde iflas sayılarında bir yükseliş olacağını öngörüyor.

dpa / ETO, EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Alman ekonomisinde gizli gerileme

Alman ekonomisinde gizli gerileme

Korona, Ukrayna savaşı, doğal gaz sıkıntısı... Krizler birbirini takip ediyor, ekonomi nefes alamıyor. Almanya, 1990'ların sonundaki gibi bir kez daha "Avrupa'nın hasta adamı" mı olacak?
Boehme Henrik Kommentarbild App
Henrik Böhme
Yorum
Ekonomi11 Ağustos 2022

Alman endüstrinde yatırımlara korona darbesi

Alman endüstrinde yatırımlara korona darbesi

Alman sanayisinde yatırımların 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle önemli oranda azaldığı belirtildi. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, kimya branşı dışında tüm alanlarda düşüş yaşandı.
Ekonomi16 Kasım 2021
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya'da enflasyonla mücadelede çalışana ekonomik destek hazırlığı

Almanya'da enflasyonla mücadelede çalışana ekonomik destek hazırlığı

Almanya'da yüksek enflasyonla mücadele kapsamında, çalışanlara vergiden muaf, tek seferlik bir ödeme yapılması için çalışmalara başlandı.
Ekonomi26 Haziran 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İngiltere Türkiye'yle düzensiz göçü nasıl engelleyecek?

Göç1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Inflation Wirtschaft Symbolbild Lira

Türkiye ihracatta pazar kaybediyor

Türkiye ihracatta pazar kaybediyor

Ekonomi8 saat önce
Soma'da madenci anıtı

Kömür Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıyor mu?

Kömür Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıyor mu?

Ekonomi18 saat önce
Karadeniz Tahıl Koridoru'na son kayıtlı gemi TQ Samsun, üç hafta önce Odessa Limanı'ndan ayrılmıştı

Ankara Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını sağlayabilecek mi?

Ankara Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını sağlayabilecek mi?

Politika22 saat önce
Öko-Aktivisten marschieren in der Stadt

Almanlar gençleri iyi bir geleceğin beklediğine inanmıyor

Almanlar gençleri iyi bir geleceğin beklediğine inanmıyor

Toplum10 Ağustos 2023
İzmir Karaburun'daki rüzgar türbinleri

Türkiye karbon nötr hedefini nasıl tutturabilir?

Türkiye karbon nötr hedefini nasıl tutturabilir?

Doğa ve Çevre10 Ağustos 2023
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde sadece dört blok ayakta kaldı

Ebrar Sitesi'ndeki ihmallere karşı adalet arayışı

Ebrar Sitesi'ndeki ihmallere karşı adalet arayışı

Hukuk ve Adalet9 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön