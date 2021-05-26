 Almanya′da ibre yeniden Birlik partilerine döndü | Almanya | DW | 02.06.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Almanya'da ibre yeniden Birlik partilerine döndü

Almanya'da genel seçimler yaklaşırken son yapılan anket, Hristiyan Birlik Partilerinin 1 puan farkla yeniden Yeşiller'in önüne geçtiğini gösteriyor. Yeşiller'in başbakan adayı Baerbock’a destek ise sürüyor.

Birlik partilerinin adayı Armin Laschet, Yeşillerin adayı Annalena Baerbock, SPD'nin adayı Olaf Scholz

Birlik partilerinin adayı Armin Laschet, Yeşillerin adayı Annalena Baerbock, SPD'nin adayı Olaf Scholz

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak olan genel seçimler öncesi yayınlanan yeni bir anket, iktidar ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) oylarının 1 puan arttığını ve Birlik partilerinin yeniden Yeşiller'in önüne geçtiğini gösteriyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa Enstitüsü'nün yaptığı ankete göre, CDU/CSU yüzde 25 oy oranıyla yarışı önde götürüyor. Seçimlerin iddialı partisi Yeşiller'in oy oranı ise geçen haftaya göre 1 puan azalarak yüzde 24'e geriledi. Forsa'nın önceki anketinde iki parti arasındaki durum tam tersiydi. Buna rağmen Yeşiller 2017 seçimlerine göre oylarını yüzde 15'in üzerinde artırmış durumda.

Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'ye (FDP) destek ise 1 puan artarak yüzde 14 oranındaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile aynı seviyeye geldi. Sağ popülist parti Almanya için Alternatif'e (AfD) destek de 1 puan civarında azalarak yüzde 9'a geriledi. Ankete göre Sol Parti ise bu Pazar seçim olsa sandıktan yüzde 6 ile çıkacak.

Yeşiller'in adayı ilk sırada

Başbakanlık görevi konusunda partisi geriye düşse de Yeşiller'in adayı Annalena Baerbock hâlâ seçmenler nezdinde en popüler siyasetçi. Anket, seçimlerde doğrudan başbakan adayına oy veriliyor olsaydı Baerbock'un yüzde 24 ile yarışı ilk sırada tamamlayacağını öngörüyor. Buna karşın Hristiyan Birlik partilerinin adayı Armin Laschet’in oy oranı yüzde 19, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan SPD'nin adayı Olaf Scholz'un oy oranı ise yüzde 14 seviyesinde.

Almanya'da 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel aday olmayacağını açıklamıştı. Almanya'da Federal Meclis seçimleri 26 Eylül'de yapılacak.

dpa / GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da seçim anketlerinde Yeşiller zirveyi zorluyor

Son yapılan anketlerde Yeşiller partisi şu anki hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik partileriyle başa baş durumda. Anketler Saksonya eyaletinde sağ popülist AfD'nin diğer tüm partileri geride bıraktığını gösteriyor.  

Anket: Almanya’da birinci parti Yeşiller

Almanya’da iktidarın büyük ortağı Birlik Partileri’nin düşüşü devam ediyor. Yapılan son ARD-DeutschlandTrend anketine göre CDU ve CSU yüzde 23 oy oranında kalırken, Yeşiller yüzde 26 seviyesine ulaşmış durumda.  

AfD meclis seçimlerine sağ kanatla giriyor

Sağ popülist AfD partisi, 26 Eylül'deki seçimler için liste başı adaylarını seçti. Partideki sağ kanattan Weidel-Chrupalla ikilisi, "En büyük rakibimiz CDU" dedi.  

Merkel sonrası Türkiye politikası nasıl olacak?

Almanya'da 26 Eylül'deki seçimlerde iktidar iddiası olan üç partinin başbakan adayları belli oldu. Merkel sayfasını resmen kapatacak seçimlerle dengeler de değişecek. Seçimler Türkiye ve Avrupa için de çok önemli.  

Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı belli oldu

Almanya’da Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı belli oldu. CDU lideri Armin Laschet 26 Eylül'de yapılacak seçimde başbakanlık için yarışacak.  

Benzer içerik

Deutschland Kombobild | Laschet | Baerbock | Scholz

Almanya'da seçim anketlerinde Yeşiller zirveyi zorluyor 26.05.2021

Son yapılan anketlerde Yeşiller partisi şu anki hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik partileriyle başa baş durumda. Anketler Saksonya eyaletinde sağ popülist AfD'nin diğer tüm partileri geride bıraktığını gösteriyor.

Grüne Kanzlerkanddidatin Annalena Baerbock

Anket: Almanya’da birinci parti Yeşiller 07.05.2021

Almanya’da iktidarın büyük ortağı Birlik Partileri’nin düşüşü devam ediyor. Yapılan son ARD-DeutschlandTrend anketine göre CDU ve CSU yüzde 23 oy oranında kalırken, Yeşiller yüzde 26 seviyesine ulaşmış durumda.

Kombobild Armin Laschet und Markus Söder

Birlik partileri başbakan adayını belirlemeye çalışıyor 20.04.2021

CDU/CSU'nun başbakan adaylığı için CDU Genel Başkanı Laschet ve CSU lideri Söder arasında mücadele yaşanırken, CDU yönetimi Laschet'e desteğini açıkladı. Başbakan adayının bugün belli olması bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İlk Libya Konferansı'nın ardından başlatılan süreçte ülkede geçiş hükümeti belirlenmişti

İkinci Libya Konferansı 23 Haziran'da Berlin'de

İlki geçen yılın Ocak ayında yapılan Libya Konferansı, 23 Haziran'da Berlin'in ev sahipliğinde bir kez daha düzenlenecek. Görüşmelerde ana gündem genel seçimler ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi olacak.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  