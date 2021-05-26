Almanya'da ibre yeniden Birlik partilerine döndü

Almanya'da genel seçimler yaklaşırken son yapılan anket, Hristiyan Birlik Partilerinin 1 puan farkla yeniden Yeşiller'in önüne geçtiğini gösteriyor. Yeşiller'in başbakan adayı Baerbock’a destek ise sürüyor.
Birlik partilerinin adayı Armin Laschet, Yeşillerin adayı Annalena Baerbock, SPD'nin adayı Olaf Scholz
Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak olan genel seçimler öncesi yayınlanan yeni bir anket, iktidar ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) oylarının 1 puan arttığını ve Birlik partilerinin yeniden Yeşiller'in önüne geçtiğini gösteriyor.
Kamuoyu araştırma şirketi Forsa Enstitüsü'nün yaptığı ankete göre, CDU/CSU yüzde 25 oy oranıyla yarışı önde götürüyor. Seçimlerin iddialı partisi Yeşiller'in oy oranı ise geçen haftaya göre 1 puan azalarak yüzde 24'e geriledi. Forsa'nın önceki anketinde iki parti arasındaki durum tam tersiydi. Buna rağmen Yeşiller 2017 seçimlerine göre oylarını yüzde 15'in üzerinde artırmış durumda.
Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'ye (FDP) destek ise 1 puan artarak yüzde 14 oranındaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile aynı seviyeye geldi. Sağ popülist parti Almanya için Alternatif'e (AfD) destek de 1 puan civarında azalarak yüzde 9'a geriledi. Ankete göre Sol Parti ise bu Pazar seçim olsa sandıktan yüzde 6 ile çıkacak.
Başbakanlık görevi konusunda partisi geriye düşse de Yeşiller'in adayı Annalena Baerbock hâlâ seçmenler nezdinde en popüler siyasetçi. Anket, seçimlerde doğrudan başbakan adayına oy veriliyor olsaydı Baerbock'un yüzde 24 ile yarışı ilk sırada tamamlayacağını öngörüyor. Buna karşın Hristiyan Birlik partilerinin adayı Armin Laschet’in oy oranı yüzde 19, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan SPD'nin adayı Olaf Scholz'un oy oranı ise yüzde 14 seviyesinde.
Almanya'da 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel aday olmayacağını açıklamıştı. Almanya'da Federal Meclis seçimleri 26 Eylül'de yapılacak.
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Son yapılan anketlerde Yeşiller partisi şu anki hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik partileriyle başa baş durumda. Anketler Saksonya eyaletinde sağ popülist AfD'nin diğer tüm partileri geride bıraktığını gösteriyor.
Almanya’da iktidarın büyük ortağı Birlik Partileri’nin düşüşü devam ediyor. Yapılan son ARD-DeutschlandTrend anketine göre CDU ve CSU yüzde 23 oy oranında kalırken, Yeşiller yüzde 26 seviyesine ulaşmış durumda.
Sağ popülist AfD partisi, 26 Eylül'deki seçimler için liste başı adaylarını seçti. Partideki sağ kanattan Weidel-Chrupalla ikilisi, "En büyük rakibimiz CDU" dedi.
Almanya'da 26 Eylül'deki seçimlerde iktidar iddiası olan üç partinin başbakan adayları belli oldu. Merkel sayfasını resmen kapatacak seçimlerle dengeler de değişecek. Seçimler Türkiye ve Avrupa için de çok önemli.