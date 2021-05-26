Almanya'da ibre yeniden Birlik partilerine döndü

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak olan genel seçimler öncesi yayınlanan yeni bir anket, iktidar ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) oylarının 1 puan arttığını ve Birlik partilerinin yeniden Yeşiller'in önüne geçtiğini gösteriyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa Enstitüsü'nün yaptığı ankete göre, CDU/CSU yüzde 25 oy oranıyla yarışı önde götürüyor. Seçimlerin iddialı partisi Yeşiller'in oy oranı ise geçen haftaya göre 1 puan azalarak yüzde 24'e geriledi. Forsa'nın önceki anketinde iki parti arasındaki durum tam tersiydi. Buna rağmen Yeşiller 2017 seçimlerine göre oylarını yüzde 15'in üzerinde artırmış durumda.

Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'ye (FDP) destek ise 1 puan artarak yüzde 14 oranındaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile aynı seviyeye geldi. Sağ popülist parti Almanya için Alternatif'e (AfD) destek de 1 puan civarında azalarak yüzde 9'a geriledi. Ankete göre Sol Parti ise bu Pazar seçim olsa sandıktan yüzde 6 ile çıkacak.

Yeşiller'in adayı ilk sırada

Başbakanlık görevi konusunda partisi geriye düşse de Yeşiller'in adayı Annalena Baerbock hâlâ seçmenler nezdinde en popüler siyasetçi. Anket, seçimlerde doğrudan başbakan adayına oy veriliyor olsaydı Baerbock'un yüzde 24 ile yarışı ilk sırada tamamlayacağını öngörüyor. Buna karşın Hristiyan Birlik partilerinin adayı Armin Laschet’in oy oranı yüzde 19, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan SPD'nin adayı Olaf Scholz'un oy oranı ise yüzde 14 seviyesinde.

Almanya'da 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel aday olmayacağını açıklamıştı. Almanya'da Federal Meclis seçimleri 26 Eylül'de yapılacak.

dpa / GY, HS

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