Almanya'da İsrail'e destek azaldı

ABD'den sonra İsrail'e en fazla destek veren ülkelerden olan Almanya'da kamuoyunun tutumu, silah satışına devam eden hükümetten farklılaşıyor.

Araştırma şirketi Forsa tarafından yapılan ve sonuçları Stern adlı dergide yayınlanan ankete göre, Almanların yüzde 61'i İsrail'in Filistin topraklarında yürüttüğü askeri operasyona karşı çıkıyor.

Bu sonuca paralel olarak, İsrail'in askeri operasyonuna destek verenlerin oranı da son haftalarda hızlı bir şekilde geriledi. 7 Ekim'deki Hamas baskınından kısa süre sonra, Kasım ayında yapılan ankette İsrail ordusunun müdahalesine destek yüzde 62 seviyesinde ölçülmüştü. İsrail'in askeri eylemlerine destek verenlerin oranı son ankette ise yüzde 33'e geriledi.

Sonuçlar, geçen sekiz ayda Alman kamuoyunun Gazze savaşına bakışının tamamen değiştiğini gösteriyor.

Telefon görüşmesi yöntemiyle yapılan anket, 30-31 Mayıs tarihlerinde 1003 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hamas'ın 7 Ekim'de 1200 kişinin ölümü ve 200'den fazla kişinin de kaçırılmasıyla sonuçlanan baskını sonrası İsrail, Gazze'ye hava ve karadan operasyon başlatmıştı. Savaşta şu ana kadar 36 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

dpa/TY,MUK

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