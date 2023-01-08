Almanya'da İslamcı saldırı iddiası: Şüpheli gözaltında

Almanya'daki terörle mücadele operasyonunda, siyanür ve risin kullanarak İslamcı bir terör saldırısı düzenlemeyi planladığından şüphelenilen bir İranlı gözaltına alındı.

Almanya'da Pazar sabahı düzenlenen büyük çaplı bir terörle mücadele operasyonunda, İslamcı terör saldırısı düzenlemeyi planladığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Almanya'nınbatısındaki Ruhr bölgesinde bulunan Castrop-Rauxel kentinde düzenlenen operasyonda, özel kuvvetler tarafından şüphelinin evine baskın düzenlenerek evde arama yapıldığı bildirildi.

32 yaşında bir İran vatandaşı olduğu kaydedilen şüpheli hakkında Düsseldorf Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kamu yayın kuruluşu WDR'in haberine göre, operasyonda aynı zamanda şüphelinin erkek kardeşi de gözaltına alındı.

Castrop-Rauxel'de düzenlenen operasyonda itfaiye görevlileri, ele geçirilen kimyasal maddeleri inceliyor Fotoğraf: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Şüpheli, devleti tehlikeye atan, şiddet içerikli bir eylem hazırlığında olmakla suçlanmaktadır" denildi.

Başsavcılığın aktardığı bilgilere göre, söz konusu kişinin, planladığı saldırıda kullanmak üzere zehirli maddeler olan siyanür ve risin elde etmiş olduğu belirtiliyor. Şüphelinin saldırı planlarının ne aşamada olduğu ve saldırıyı düzenlemek için somut bir hedefi olup olmadığı sorularının yanıtları ise belirsizliğini koruyor.

Robert Koch Enstitüsü'ne göre risin, savaş silahları listesinde bir "biyolojik silah" olarak sınıflandırılıyor. Siyanür de az bir miktarı dahi insanlar için ölümcül olan, yüksek derecede zehirli bir madde.

Öte yandan Bild gazetesinde yer alan haberde, "dost bir istihbarat teşkilatının", Alman güvenlik makamlarını kimyasal bir bombanın kullanılacağı bir terör saldırısı tehlikesine karşı uyardığı iddia edildi.

DW,dpa / BÜ,ET