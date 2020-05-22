 Almanya′da işsizlik yüzde 6,1′e çıktı | ALMANYA | DW | 03.06.2020

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ALMANYA

Almanya'da işsizlik yüzde 6,1'e çıktı

Almanya'da işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 6,1'e yükseldi. Ekonomiyi şu ana kadar 1 trilyon euronun üzerindeki paketlerle canlandırmaya çalışan hükümet, yeni bir teşvik paketi üzerinde çalışıyor.

Korona krizi nedeniyle Almanya'da işsizlik artış gösterdi

Korona krizi nedeniyle Almanya'da işsizlik artış gösterdi

Almanya'da koronavirüs krizi nedeniyle işsizlik artıyor. Resmi verilere göre, Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 5,8'den yüzde 6,1'e yükseldi.

Almanya'da Mayıs'ta 2,81 milyon insan işsiz olarak kayıtlara geçti. Bu sayının Nisan ayına kıyasla 169 bin, bir önceki yıla göre ise 577 bin fazla olduğu açıklandı.

Mayıs ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 6,3 olduğu belirtildi.

Almanya'da işsizlik oranı, pandemi öncesindeki aylarda uzun süre yüzde 5 seviyesindeydi.

Yeni teşvik paketi yolda

Almanya'da pandemi döneminde işsizlik oranında kaydedilen artışın uluslararası standartlara kıyasla düşük olmasında, hükümetin 1 trilyon euronun üzerindeki paketlerle işverenlere destek sağlaması etkili oldu.

Almanya'da uygulanan kısa süreli çalışma programı, işverenlerin çalışanları pandemi döneminde bozulan ekonomik şartlar nedeniyle işten çıkarmamasını amaçlıyor. Çalışma saatleri düşürülen kişilerin maaşlarının en az yüzde 60'ı devlet tarafından ödeniyor.

Federal İstihdam Dairesinin açıkladığı verilere göre, Mart ile Mayıs ayları arasında Almanya'daki şirketler 11,7 milyon çalışanın kısa süreli çalışma programına kaydettirmek için başvuruda bulundu.

Alman hükümeti ekonomiyi canlandırmak için yeni bir teşvik paketi üzerinde çalışıyor. Hükümetin iki gündür ele aldığı paketin 80-100 milyar euro hacminde olması bekleniyor.

DW,AP,AFP/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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