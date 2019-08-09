 Almanya′da işsizlik oranlarında rekor düşüş | ALMANYA | DW | 12.08.2019

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ALMANYA

Almanya'da işsizlik oranlarında rekor düşüş

Almanya iş piyasasındaki olumlu gidişat işsizlik rakamlarına da yansıdı. Gerek gençler arasında, gerekse genelde son 29 yılın en düşük işsizlik oranları açıklandı.

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Almanya'da genç nüfusu kapsayan işsizlik oranlarında, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana en düşük seviye yaşanıyor. Alman Federal İstatistik Dairesi tarafından bugün açıklanan verilere göre 15-24 yaş arası gençler arasında 2018 sonu itibari ile işsizlik oranı yüzde 6,2 olarak kaydedildi. Söz konusu rakamlar iş piyasasındaki olumlu süreçten genç nüfusun da faydalandığını ortaya koyuyor. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra gençler arasındaki en yüksek işsizlik oranı 2005 yılında yüzde 15,2 olarak kaydedilmişti.

Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasında göre, 15-64 yaş arası nüfus ele alındığında işsizlik oranlarında da çarpıcı bir düşüş tespit edildi. Bu gruptaki işsizlik oranı 2005 yılında yüzde 11,3 seviyesinde iken, 2018 yıl sonu itibari ile işsizlik oranının yüzde 3,5'e düştüğü belirtildi.

Akademisyenlerin sayısı artıyor

İstatistik Dairesi'nin açıkladığı bir başka dikkat çekici veri de yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı ile ilgili. Almanya çapında 2007/2008 eğitim öğretim döneminde üniversite ve yüksek okullarda kayıtlı öğrenci sayısı 1,7 milyondu. 10 yıl sonra, yani 2017/2018 eğitim öğretim döneminde öğrenci sayısı 2,5 milyona yükseldi.

Benzer bir artış meslek eğitimi alanında da yaşanıyor. Daha önce, demografik yapının da etkisiyle yıllarca, her sene azalan meslek eğitimi gören öğrenci sayısında, 2017 ve 2018 yıllarında yeniden yükselişe geçti. İstatistik Dairesi'nin açıklamasında, bu gelişmede Almanya'ya gelen yabancıların büyük etkisi olduğu ifade edildi.

DW,dpa,epd,AFP/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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