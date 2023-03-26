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Fotoğraf: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance
Politika

Almanya'da işlenen suçlar 2022'de yüzde 11,5 arttı

5 saat önce

Almanya'da suç vakaları geçen yıl koronavirüs kısıtlamalarının olduğu bir önceki yıla göre arttı. Vaka sayısında yüzde 11,5 oranında artış kaydedildi. Çocuk yaştakilerin işlediği suçlarda ise artış yüzde 35,5 oranında.

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Almanya'da koronavirüs pandemisi sırasında azalan suç olayları tekrar artışa geçti.

Welt am Sonntag gazetesi Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in gelecek  Perşembe günü Berlin'de kamuoyuna açıklaması beklenen Polis Suç İstatistiklerine (PKS) yer veren bir haber yayınladı.

İstatistiklere göre 2022 yılında ülke çapında 5 milyon 620 binden fazla suç vakası kayda geçerken, vaka sayısında bir önceki yıla göre yüzde 11,5 oranında artış yaşandı. Korona kısıtlamalarının olmadığı 2019 yılı ile karşılaştırıldığında suç vakası sayısında yüzde 3,5'lik artış kaydedildi.

Polis Suç İstatistikleri'ne göre şüpheli sayısı da geçen yıl 2021 yılına göre yüzde 10,7 artarak yaklaşık 2 milyon 93 bine çıktı. Şüphelilerin yüzde 22,6'sına tekabül eden 783 bin 876 kişinin Alman vatandaşı olmadığı ve bu kişilerin 310 bin 62'sinin göçmen olduğu belirtildi.

Çocuk yaştakilerin suç oranında artış

Verilerde çocuk yaştakilerin suç oranında da artış görüldü. Çocuk yaştakilerin suç oranında toplam 93 bin 95 artış görülürken, artış oranı yüzde 35,5 olarak kayıtlara geçti. Verilere göre 14-18 yaş grubunda 189 bin 149 şüpheli tespit edilirken, bu sayı 2019 yılında 177 bin 82 düzeyindeydi.

Çocuk yaştakilerde en sık rastlanan suç türleri hırsızlık, yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu suçları oldu. Welt am Sonntag gazetesinin haberinde çocuk yaştakilerin çocuk pornografisi video ve fotoğraflarını sohbet gruplarında paylaşımlarının suç istatistiklerinde yeni bir "trend" olarak yer aldığı belirtildi.

Kuzey-Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul bir sonraki içişleri bakanları konferansında çocuk ve genç yaştakilerdeki şiddet konusunun gündeme alınmasını istedi. Reul, bu durumun ortaya çıkmasında kişinin sosyal yetersizliklerinin temel bir sebep oluşturduğunu ancak ancak internette şiddeti yücelten içeriklerin de önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Duisburg Auseinandersetzung mit Schusswaffen | NRW Innenminister Herbert Reul
Herbert ReulFotoğraf: Political-Moments/IMAGO

Toplam suç vakalarının üçte birini hırsızlık vakaları oluştururken, verilere göre hırsızlıkta yüzde 20'lik bir artış yaşandı. Ancak hırsızlık vakalarında sayı 2019 yılında kayıtlara geçen sayının altında kaldı.

Almanya'da birçok kişinin halen evden çalışmasına rağmen mesken hırsızlığı yüzde 21,5 artış gösterdi. Araç ve bisiklet hırsızlığı ise 2019 yılındaki düzeyin altında kaldı. Yankesicilik ve mağaza hırsızlığında ise artış oldu.

dpa, AFP / SSB, EC

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