Almanya'da işlenen suçlarda büyük artış

Almanya'da işlenen suçların sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5,5, yabancı zanlıların sayısı ise yüzde 17,8 arttı. İçişleri Bakanı Faeser, konuyla ilgili açıklamasında, "kurallara uymayan gider" dedi.

Almanya'da her yıl düzenli olarak açıklanan polis istatistiklerine göre 2023, 2016'dan bu yana en fazla suç işlenen yıl oldu. Resmi kurumlar tarafından kayıt altına alınan toplamda yaklaşık 5 milyon 941 bin suç vakası, 2022'ye göre yüzde 5,5, korona pandemisi öncesindeki son sene olan 2019'a kıyasla ise yüzde 9,3 arttı.

Bugün Berlin'de Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch tarafından açıklanan istatistiklere göre, suça karıştığından şüphelenilen zanlılar arasında, özellikle yabancılarda büyük bir artış olduğu dikkati çekti. Bu kategoride Alman vatandaşlarının oranı 2022'ye oranla yüzde 1 artarak, yaklaşık 1 milyon 320 bin olarak kaydedilirken; yabancılar arasında artış yüzde 17,8 olarak tespit edildi. Bu da geçen yıl yaklaşık 923 bin yabancının Almanya'da zanlı olarak kayıt altına alındığını gösteriyor.

Çeşitli suçlarla ilgili zanlı sıfatıyla kayda geçen gençlerin sayısında, özellikle yabancılarda da geçen yıl artış yaşandı. 2023'te, 14 yaş altında 104 binden fazla çocuk zanlı sıfatıyla istatistiklere girdi. Bu sayı, 2019'a göre yüzde 43 gibi büyük bir artışa denk geliyor. 14-18 yaş arasındaki gençlerde yaklaşık 177 bin kişinin kayıtlara girmesi de, 2019 ile karşılaştırıldığında yüzde 17 oranında artış olduğunu gösteriyor.

İlgili raporu hazırlayan uzmanlar, korona pandemisi esnasında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmış olmasının, suç sayısının artışında rol oynayan faktörlerden biri olduğunu dile getiriyor.

Suç oranlarında pandemi ve enflasyon etkisi

BKA Başkanı Holger Münch, 2023 senesinin pandemiden sonra normal kamusal hayata büyük oranda dönülen ilk yıl olduğuna işaret ederek, "Bu da insanların birbiri ile daha fazla temasını ve daha fazla suç işlenen durumları" beraberinde getirdiğini belirtti.

Almanya'da son yıllarda enflasyonda yaşanan artış da uzmanlara göre suç vakalarının artmasında dolaylı olarak etkili oldu. Münch, bununla ilgili olarak, "Ekonomik baskıyı hisseden insan sayısı arttıkça vaka sayısı da artıyor" dedi.

Çeşitli suçlarla ilgili zanlı konumunda bulunan yabancıların sayısının artmasının en önemli sebeplerinden biri de ilgili raporu hazırlayan emniyet çalışanlarına göre ülkeye gelen göçmenlerin sayısındaki artış. Ülke nüfusunun ve nüfus içindeki yabancı oranının arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu sebepten suça karışan yabancıların sayısındaki artışın istatistiksel bir olgu olduğunu ifade ediyor. Buna ek olarak yabancıların hayat şartları, sosyal açıdan yeterince güvende hissetmemeleri ve şiddetle ilgili daha önceki tecrübeleri de bu oranın artışındaki sebepler olarak sıralanıyor.

Nancy Faeser Fotoğraf: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Nancy Faeser: Kurallara uymayan gider

Ülkesinde yaşayan yabancıların suça karışma oranlarında yaşanan artışı değerlendiren İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bundan böyle suçlulara karşı daha kararlı bir tavır içinde olunacağını ve sınır dışı uygulamasında da daha tutarlı bir çizgi izleyeceklerini belirtti.

Almanya ile ilgili 2023 suç istatistiklerinin kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıda konuşan Faeser, "Şiddetin hiçbir zaman haklı bir gerekçesi yoktur. Bu konuda benim için geçerli olan, amasız fakatsız sıfır toleranstır. Kurallara uymayan gider" dedi. Faeser diğer yandan suç olaylarının azaltılması için önleyici tedbirlerin de önemine dikkat çekti.

Sıfır toleransın, "Polisin kararlı tutumu" ile "hızlı yargılama, kesin hükümler ve somut cezalar" anlamına geldiğini belirten Sosyal Demokrat Partili (SPD) İçişleri Bakanı, suçluların, eylemlerinin sonuçlarını hissetmesi gerektiğini, bunun da "çabuk" olmak zorunda olduğunu ifade etti.

Yabancıların suça karışmaları halinde Almanya'yı, "Bugüne dek olduğundan çok daha hızlı terk etmeleri" gerektiğini belirten Nancy Faeser, yabancıların işlediği suçlarla ilgili tartışmaların da "utanç duymadan ve önyargısız" bir biçimde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi. Faeser, tüm bu tartışmalara rağmen Almanya'nın "Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu" sözlerine ekledi.

"Yabancıların suça karışma oranı ortalamanın çok üstünde"

Almanya'da, Alman vatandaşlığı olmadan yaşayan insanların çoğunun suç işlemediğini vurgulayan Almanya İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı, Brandenburg Eyalet İçişleri Bakanı Michael Stübgen ise "Ancak gerçek şu ki, yabancıların suça karışma oranı ortalamanın çok üstünde. Siyasetin, Almanya'da bir gelecek sahibi olmanın, hukuka ve düzene bağlı olmaktan geçtiğinin sinyalini net bir biçimde vermesi lazım" dedi. Nancy Faeser gibi Stübgen de bu konuyla ilgili "açık ve önyargısız bir tartışma" yürütülmesi gerektiğini dile getirerek, "Yabancı şüphelilerin sayısını güzel göstermek ya da görmezden gelmek, yabancılara karşı genel bir kuşku yaratacak siyasi söylemler kadar yanlış ve zararlıdır" ifadelerini kullandı.

Her yıl düzenli olarak yayınlanan söz konusu istatistik çalışması için, Federal Emniyet'in 16 eyalet teşkilatından elde edilen veriler kullanılıyor. Ancak burada sadece kayıtlara geçen vakalar değerlendirildiğinde, açığa çıkmayan suç oranları ile birlikte gerçek sayının ne olduğu hiçbir zaman tam olarak bilinmiyor.

AFP/ET,JD

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