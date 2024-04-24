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Almanya'da IŞİD Horasan iddianamesi

24 Nisan 2024

Almanya'da IŞİD Horasan adına terör saldırısı planlamakla suçlanan yedi kişi hakkında iddianame hazırlandı.

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Fotoğraf: ArşivFotoğraf: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Almanya'da federal başsavcılık, IŞİD'in Horasan kolu adına terör saldırısı düzenlemeye hazırlandığı öne sürülen yedi kişi hakkındaki iddianamesini tamamladı.

Tacikistan vatandaşları Mukhammadshujo A., Nuriddin K., Shamshud N., Said S., Raboni Z'nin yanı sıra Türkmen vatandaşı Ata A. ve Kırgızistan vatandaşı Abrorjon K. hakkında terör örgütü kurmak dâhil çeşitli suçlardan iddianame hazırlandı.

Başsavcılık, bu kişilerin Almanya dâhil Batı Avrupa'da yüksek profilli saldırılar düzenleme niyetinde olduğunu, ancak yakalandıkları sırada henüz somut bir planlarının olmadığını belirtti.

Geçen Temmuz ayında tutuklanan şüphelilerin IŞİD'in Horasan koluyla irtibat hâlinde oldukları belirlenmişti. Başsavcılık, Ukrayna'da Şubat 2022'de başlayan savaş sonrası bu ülke üzerinden Almanya'ya ulaşan şüphelilerin Hollanda'dan bir üyeyle birlikte bir terör hücresi kurduğunu belirtiyor. Başsavcılık, düzenli olarak bir araya gelen bu şüphelilerin Almanya'daki muhtemel hedefleri gözlemlediğini, saldırılar için silah ve finansör bulmaya çalıştığını iddia ediyor.

IŞİD Horasan, Rusya'da geçen ay düzenlenen ve en az 137 kişinin ölümüyle sonuçlanan konser saldırısını üstlenmişti.

DW,Reuters/CÖ,EC

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