Almanya: İş gücü göçünü kolaylaştıran yasa Meclis'ten geçti

Almanya'yı nitelikli yabancı iş gücü için daha cazip hâle getirmeyi amaçlayan yeni göç yasasına ilişkin tasarı, Federal Meclis'te yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

Tasarı; Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinden vekillerin oylarıyla meclisten geçti.

Federal Meclis'teki oturumda 388 milletvekili tasarı lehinde oy verdi. 234 vekil ret oyu kullanırken 31 parlamenter çekimser kaldı.

Muhalefetteki muhafazakâr Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden milletvekilleri, niteliksiz işçilerin Almanya'ya girişini kolaylaştıracağını iddia ettikleri bu yasa tasarısının aleyhinde oy kullandı.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'den vekiller de ret oyu verdi.

Hükümet, söz konusu yasayla istihdam piyasasındaki nitelikli işçi açığı sorununu aşmayı amaçlıyor.

Yasayla getirilen yenilikler

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelen ve üniversite eğitimini tamamlamış olan kişilere verilen özel oturma izni anlamına gelen AB Mavi Kartı'nı elde etme koşulları değiştirildi.

Mavi Kart ile Almanya'ya gelecek üniversite mezunlarından istenen asgari brüt gelir ayda 3 bin 500 euroya düşürüldü. Mavi Kart sahiplerinin işverenlerini değiştirmeleri, aile birleşiminden faydalanmaları ve AB'de daimi ikamet izni almaları da kolaylaştırıldı.

Yasa ayrıca nitelikli işçilerin "herhangi bir nitelikli mesleği", yani asıl niteliklerinin dışındaki bir mesleği de icra edebilmelerine imkan sağlıyor. Örneğin, büro yönetimi alanında çalışma vizesi olan nitelikli bir eleman, lojistik alanında nitelikli bir eleman olarak da istihdam edilebilecek. Bilişim uzmanları ise başka niteliklerini kanıtlayabilmeleri hâlinde üniversite diploması olmadan da AB Mavi Kartı alabilecek.

Yabancı diplomaya sahip kişiler için puan sistemi

En az iki yıl süreli yabancı bir mesleki eğitim ya da üniversite diplomasına sahip kişiler için puan sistemine dayalı bir "Fırsat Kartı" uygulaması hayata geçirilecek. Benzer bir model hâlihazırda Kanada'da kullanılıyor. Fırsat Kartı başvurusu yapmak için yerine getirilmesi gereken kriterler arasında dil becerileri, iş deneyimi, yaş ve Almanya ile bağlantılar yer alıyor. Fırsat Kartı'nın göçmenlere deneme çalışması ya da yarı zamanlı istihdam için fırsatlar sunması amaçlanıyor.

Oturma izinlerinde daha fazla esneklik

Almanya'ya turist vizesiyle gelen, ancak burada iş bulan kişilerin artık ülkelerine dönerek çalışma izni için yeniden işlem yapması gerekmeyecek. İş bulan kişi, yasada belirlenen niteliklere uygun bir iş teklifi aldığında doğrudan Almanya'da çalışmaya başlayabilecek.

Almanya'daki İkamet Yasası, ülkede ikamet edilebilmesi için her zaman belirli bir amaca yönelik vizeye sahip olunmasını şart koşuyordu. Örneğin Almanya'ya turist vizesiyle giren ve kısa süre içinde Almanya'da bir iş teklifi alan bir kişinin önce ülkeden ayrılması ve yeni amaca özel bir vize için başvurması gerekiyordu.

Daha fazla eğitim göçü

Koalisyon hükümeti ayrıca eğitim amaçlı göçü, yani Almanya'ya meslek eğitimi ya da yüksek öğrenim için gelip daimî olarak kalma imkânını güçlendirmek istiyor. Bunun için, örneğin yabancı öğrencilerin geçimlerini sağlamak üzere Almanya'da stajyer olarak çalışmalarına izin verilmesi mümkün kılınacak.

Buna ek olarak, Almanya'da bir eğitim yeri aramak amacıyla ikamet etmenin şartları da kolaylaştırıldı. Bu kapsamda ikamet unvanı verilebilecek azami yaş yükseltildi. İkamet izni için azami kalış süresi de dokuz aya çıkarıldı.

Nitelikli çalışanlar için aile birleşimi

Yurt dışından gelen nitelikli çalışanlar için aile birleşimi olanakları genişletildi. Mart ayında oluşturulan yasa tasarısı sadece "çekirdek aile" birleşimini mümkün kılıyordu. Ancak daha sonra yapılan iyileştirmelerle tasarının nihai hâlinde yabancı nitelikli işçinin ebeveynlerinin de Almanya'ya gelebilmesi gibi haklara yer verildi.

Sığınmacılar için daha fazla fırsat

Prosedürleri devam etmekte olan sığınmacılar, yasa tasarısının kabul edilmesi hâlinde mesleki eğitimine başlama imkânına sahip olacak. Ancak bu, düzensiz göç için "yanlış teşvikler" yaratmamak amacıyla sadece geriye dönük olarak mümkün olacak ve bu imkân yeni sığınmacılara tanınmayacak. Yasaya göre, bu imkândan sadece 29 Mart 2023 tarihinde iltica işlemleri devam eden kişiler yararlanabilecek.

Yılda 400 bin nitelikli göçmen ihtiyacı

Uzmanlar, istihdam piyasasının yaşlanan nüfus nedeniyle daraldığı Almanya'da her yıl 400 bin nitelikli göçmene ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Almanya'da Federal İstihdam Dairesi'nin bu ay gerçekleştirdiği bir çalışma, her altı meslek dalından birinde yeterli oranda kalifiye iş gücü bulunmadığını ortaya koydu. Araştırma kapsamındaki yaklaşık bin 200 meslekten 200'ünde geçen yıl eleman sıkıntısı yaşadığı belirlendi. Bu sayı bir önceki yıl 148'di.

Nitelikli iş gücü açığı olan alanların başında yaşlı ve hasta bakımı, çocuk bakımı, otobüs ya da ağır vasıta şoförlüğü, tıbbi asistanlık, inşaat sektörü, motorlu taşıt teknolojisi, bilgi teknolojisi, eczacılık ve mimarlık geliyor.

DW/CÖ,AÜ;TY

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