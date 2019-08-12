 Almanya′da iş gücü açığı artıyor | ALMANYA | DW | 13.08.2019

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ALMANYA

Almanya'da iş gücü açığı artıyor

Almanya’da iş gücü açığı 1 milyon 390 bine yükseldi. En çok sağlık sektörü ve konaklama hizmetlerinde personel sıkıntısı çekildiği bildirildi.

Frau arbeitet am Laptop (picture-alliance/dpa/C. Klose)

Alman ekonomisinde etkili olan yavaşlamaya rağmen şirketlerin boş kadroları doldurmakta güçlük çektiği belirtiliyor. İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün (IAB) açıkladığı rakamlara göre yılın ikinci çeyreğinde Almanya'da iş gücü açığı 1 milyon 390 bin olarak kaydedildi. İş gücü açığının yılın ilk çeyreğine göre 9 bin kişi, ve geçen yılın aynı dönemine göre 175 bin kişilik artış gösterdiği bildirildi.

İş gücü açığının özellikle sağlık ve konaklama hizmetleri alanında etkili olduğu belirtiliyor.  IAB iş gücü piyasası uzmanı Alexander Kubis, inşaat sektöründe de yüksek iş gücü açığının sürdüğünü ve ikinci çeyrekte rekor düzeye ulaşıldığını belirtti.

IAB yılda dört kez işçi bulma kurumuna kayıtlı olmayanlar da dahil olmak üzere mevcut iş gücü açığını hesaplıyor.  9 bin işverene sorular yönelterek piyasadaki durumu tespit ediyor.

Cinsiyete göre meslek seçimi sürüyor 

Öte yandan Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın (DIHK) araştırmasına göre de meslek seçiminde halen toplumsal cinsiyet rolleri etkili oluyor. Bazı mesleklerin erkek, bazılarının ise kız mesleği olduğu yönündeki klişeler sürüyor ve seçimde etkili oluyor.

Araştırmaya göre 2018'de otomotiv mekatroniği, elektronik ve bilişim teknolojileri, erkeklerce tercih edilen mesleklerin başında geldi. Kadınların en çok tercih ettiği meslekler ise satıcılık, büro yönetimi, medikal asistan ve diş hekimi asistanlığı oldu.

Yine de kadınların bilişim ile otomotiv mekatroniğine ilgisinin arttığı görülüyor. Erkeklerin de diş hekimi asistanlığına ve kadınların en çok tercih ettiği meslekler arasında olan kuaförlüğe ilgisinde artış var.   

AFP, dpa / DK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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