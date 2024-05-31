Almanya'da iş aramanın yeni yolu: Fırsat Kartı

1 Haziran'da uygulamaya girecek Fırsat Kartı ile iş aramak için Almanya’ya gelmek mümkün oluyor. Başvuru için 6 puan toplamak gerekiyor.

Almanya'ya nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa çerçevesindeki Fırsat Kartı uygulaması 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Yeni uygulama, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden kişilere Almanya'ya gelerek iş arama imkanı tanıyor. Fırsat Kartı ile bir iş sözleşmesi olmadan da Almanya'ya çalışma amacıyla gelmek mümkün oluyor.

Yeni uygulamanın en dikkat çeken özelliği ise puan sistemine dayalı olması.

Fırsat Kartı'na başvurabilmek için aranan ilk şart, A1 seviyesinde Almanca veya B2 seviyesinde İngilizce bilgisi. Ayrıca üniversite mezuniyeti veya en az 2 yıllık mesleki eğitimi tamamlamış olmak şart.

Kişinin Almanya'da kalacağı süre boyunca masraflarını karşılamaya yetecek maddi kaynağa sahip olduğunu kanıtlaması da zorunlu. Bu tutar 2024 için aylık 1027 Euro olarak belirlendi, bir yıllık vize için toplam 12 bin 324 euronun Almanya'da bir bloke hesaba yatırılması gerekiyor.

Bu arada Fırsat Kartı başvurusu için ödenmesi gereken ücret 75 Euro.

Vize için altı puan şart

Temel şartlar yerine getirildikten sonra Fırsat Kartı için en az 6 puana ihtiyaç var. Puanlama sistemi şöyle işliyor:

4 Puan: Öğretmen, hemşire, mühendis gibi diplomaya dayalı mesleklerde denkliği olanlar.

3 Puan: Son 7 yılda alanında kesintisiz 5 yıllık deneyime veya B2 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olanlar.

2 Puan: İki yıllık iş deneyimi veya B1 seviyesinde Almanca. 35 yaşından genç olan başvuru sahiplerine de 2 puan veriliyor.

1 Puan: 40 yaşından gençlere veya daha önce turistik olmayan amaçlarla en az 6 ay Almanya'da bulunmuş kişilere verilir. C1 seviyesi İngilizce de bir puan değerinde.

Geçici ve kısa süreli çalışmak mümkün

Yeni uygulamadan önce de Almanya'ya iş aramak için gelmek mümkündü. Ancak eski iş arama vizesi en fazla 6 ay süreli olarak düzenleniyordu. Ayrıca eski vize ile iş ararken geçici veya kısa süreli işlerde çalışmak da mümkün değildi. Fırsat Kartı'nın en önemli avantajı ise iş ararken geçici ve kısa süreli çalışmaya olanak tanıması. Fırsat Kartı ile haftada 20 saate kadar ek işlerde çalışmak mümkün. İş aramak için tanınan süre ise bir yıl ve çoğu durumda bunu uzatmak mümkün değil. Ayrıca bu kart sadece Almanya'da geçerli, yani diğer AB ülkelerinde çalışma imkanı sağlamıyor.

Kalıcı bir iş bulunduktan sonra oturum başvurusunda bulunmak gerekiyor, bunun için ödenmesi gereken tutar 100 Euro.

Almanya'da iş gücü açığı | İşverenlerden yeni çözüm To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Yılda 400 bin işçi hedefi

Geçen yıl Haziran ayında Federal Meclis'te kabul edilen üç aşamalı Nitelikli İşgücü Göçü Yasası kapsamında yürürlüğe girecek olan Fırsat Kartı uygulaması ile hükümet, ekonominin karşılaştığı en büyük zorluklardan olan nitelikli iş gücü açığına çözüm üretmek istiyor.

İstatistikler Almanya genelinde 1,5 milyondan fazla pozisyonun personel eksikliği nedeniyle boş kaldığını gösteriyor. Nüfus yaşlanırken, kısa sürede emekli olacaklarla birlikte çalışabilir nüfusun giderek azalacağı öngörülüyor. Bu soruna dikkat çeken Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, emekliye ayrılacak nüfus nedeniyle 2035 yılına kadar 7 milyon yeni işçiye ihtiyaç duyulacağını açıklamıştı.

Almanya'da özellikle sağlık ve bilişim sektörleri ile mesleki eğitim gerektiren alanlarda açık var. Fırsat Kartı ile her yıl yurt dışından 400 bin kişinin çalışmak ve yaşamak üzere Almanya'ya gelmesi hedefleniyor.

Yeşiller partisinin Meclis Grup Başkanı Katharina Dröge "Eksik iş gücü ülke ekonomisi için gerçek bir risk. Bu sadece yabancı çalışanlar için değil, Almanya için de bir fırsat" sözleriyle uygulamanın 1 Haziran'da yürürlüğe girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mavi Kart uygulaması

Nitelikli İşgücü Göçü Yasası kapsamındaki ilk düzenlemeler 18 Kasım 2023'te yürürlüğe girmişti. İlk etapta, diploması Almanya'da tanınmış nitelikli iş gücü ve akademisyenlerin Almanya'da çalışmasına olanak tanınmıştı. Bu bağlamda, "Mavi Kart" uygulamasında kolaylaştırmalara gidilmiş, şart koşulan yıllık gelir miktarı düşürülürken aile birleşimine kolaylıklar getirilmişti.

1 Mart 2024 itibarıyla yürürlüğe sokulan düzenlemeler uyarınca ise Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden Almanya'ya gelen kişilerin, geldikleri ülkede resmi olarak tanınan bir meslek eğitimi ya da yüksekokul öğrenimi ile iki yıllık iş tecrübesine sahip olmaları durumunda Almanya'da çalışabilmelerinin önü açılmıştı. Ayrıca hemşire ve hastabakıcılara Almanya'da çalışabilmeleri için bazı kolaylıklar için getirilmişti.

DW/MUK, JD

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