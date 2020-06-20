 Almanya′da Hristiyanların oranı yüzde 55′e geriledi | ALMANYA | DW | 26.06.2020

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ALMANYA

Almanya'da Hristiyanların oranı yüzde 55'e geriledi

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliselerini terk edenlerin sayısı rekor düzeye ulaştı. 2019 yılında 543 bin kişi kiliselerden kaydını sildirirken ülkede Hristiyanların oranı yüzde 55'e geriledi.

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Almanya'da kiliseden ayrılanların sayısı rekor düzeye ulaştı. 2019 yılında Katolik Kilisesinden ayrılanların sayısı yüzde 26,2 oranında artarak 272 bin 771'ye yükseldi. Protestan Kilisesinden ayrılanların oranı da yüzde 22,3'lük artışla 270 bine ulaştı.

Alman Piskoposlar Konferansı'nın Cuma günü açıkladığı son verilere göre Almanya'da Katolik Kilisesine kayıtlı olanların sayısı 22 milyon 600 bine, nüfusa oranları ise yüzde 27,2'ye gerilemiş oldu. Protestan Kilisesine bağlı 20 cemaate kayıtlı olanların sayısı ise 20 milyon 700 bine, nüfusa oranları da yüzde 24,9'a düştü.

Kiliseden ayrılmaların yanı sıra ölümler de hesaplandığında Katolik ve Protestan kiliseleri bir yılda yaklaşık 400'er bin üye kaybetmiş oldu.

Müslümanların oranı yüzde 5,6

Böylece 83 milyon 100 bin nüfuslu Almanya'da iki büyük kilisenin yanı sıra Ortodoks ve diğer mezheplere bağlı Hristiyanlar da eklendiğinde Hristiyanların toplam nüfusa oranı yüzde 55'e geriledi. Nüfusun geri kalanında en büyük bölümü yüzde 45 ile hiçbir dine mensup olmayanlar oluşturuyor. Müslümanların oranı yüzde 5,6 olarak tahmin edilirken Yahudilerin sayısı 100 bin ile nüfusun yüzde 0,1'ine denk geliyor.

İbadet için kiliseye gidenlerin sayısında da azalma kaydedildi. Katolikler arasında Pazar ayinlerine katılanların oranı yüzde 9,1'e gerilerken kilise nikahı yaptıranların sayısı 2018'deki 42 bin 800'den 2019'da 38 bin 537'ye düştü.

Şimdiye kadar kiliselerden ayrılmalarda rekor, çocuklara yönelik taciz skandalının patlak verdiği 2014 yılında kaydedilmişti. O dönem bir yıl içinde 218 bin kişi kiliseden kaydını sildirmişti. 2018 yılı Eylül ayında piskoposlukların açıkladığı araştırma sonuçları, 1946-2014 yılları arasında Almanya çapında 3 bin 677 kişinin cinsel tacize maruz kaldığını ortaya koymuştu.

"Kilise kaybedilen güveni geri kazanmak zorunda"

Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Georg Bätzing, gelişmeden dolayı duyduğu endişeyi dile getirerek bugün açıklanan rakamların olumlu gösterilecek bir yanı bulunmadığını söyledi. Bätzing, "Kiliselerden ayrılanların sayısı, kilise üyeleriyle kilise topluluğunun inanç dünyası arasındaki yabancılaşmanın daha da güçlendiğini gösteriyor" dedi.

Georg Bätzing

Georg Bätzing

Georg Bätzing, "Kilise günümüz insanına ulaşmak için doğru dili kullanıp kullanmadığını kendine sormalıdır. Kilise, inanılırlığına yönelik büyük güven kaybını, şeffaflık ve dürüstlük yoluyla geri kazanmak zorundadır" diye konuştu.

Dünyada yüzde 6'lık büyüme

Vatikan'ın Mart ayında açıklanan son resmi verilerine göre Katolik Kilisesi dünya çapında ise büyümeyi sürdürüyor. Buna göre 2013-2018 yılları arasında dünyadaki Katoliklerin sayısı yüzde 6'lık artışla 1 milyar 329 milyona yükseldi.

Katoliklerin nüfusa oranı Amerika kıtasında yüzde 63,7, Avrupa'da yüzde 39,7, Afrika'da yüzde 19,4 ve Asya'da yüzde 3,3 olarak kaydedildi.

KNA/BK,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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