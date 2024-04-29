Almanya'da hilafet çağrısı yapılan gösteriye tepki

Hamburg kentinde Cumartesi günü "Muslim Interaktiv" adlı grubun düzenlediği gösteri tartışmalara neden oldu. Yaklaşık bin kişinin katıldığı ve "medyada İslam düşmanı haberleri protesto" amacıyla yapıldığı savunulan gösteride, "Almanya değerler diktatörü" ve "Çözüm hilafet" yazılı afişler taşındı.

Hamburg Emniyet Müdürü Falk Schnabel, kamu radyosu ZDF'e yaptığı açıklamada, gösteri için Muslim Interaktiv'e yakın bir kişinin başvuruda bulunduğunu belirterek gösterinin amacının "medyada İslam karşıtı haberleri protesto" olarak aktarıldığını, hukuki açıdan yasaklanmasının mümkün olmadığını söyledi. Schnabel, gösteride açılan afişlerin ve atılan sloganların suç teşkil edip etmediğinin ise soruşturulacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, gösteriyi "katlanılması zor" diye nitelendirerek İslamcılara yönelik "kırmızı çizginin net olması" gerektiğini söyledi. Deutschlandfunk Radyosu'na demeç veren Faeser, "Almanya sokaklarında Hamas propagandası, Yahudi düşmanı slogan ya da şiddet çağrılarının yeri olmadığını" vurguladı.

Hristiyan Birlik Partileri Meclis İç Politika Sözcülerinden Alexander Throm da gösteriyi "utanç" diye nitelendirerek "Sözde 'değerler diktatörü' diyerek Almanya'ya karşı kışkırtıp hilafet çağrısı yapanların bizim aramızda yeri yok ve ülkeyi mümkün olduğunca hızlı bir biçimde terk etmelidirler" dedi.

Benzer bir tepki Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Konstantin Kuhle'den geldi. Die Welt gazetesine verdiği demeçte Kuhle, basın özgürlüğü gibi temel hakların ortadan kaldırılmasını savunanlara karşı sert yaptırımlar alınmasını istedi. Kuhle, "Varlığı Almanya'nın özgür-demokratik temel düzenini tehlikeye atan yabancılar sınır dışı edilebilmeli" dedi. FDP'li siyasetçi basın özgürlüğü gibi temel değerlerin ortadan kaldırılmasını savunanları buna örnek olarak verdi.

Kaddor: Hizb-ut Tahrir'e yakın

Yeşiller Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Lamya Kaddor, Muslim Interaktiv grubunun Almanya'da yasaklı Hiz-but Tahrir örgütüne yakın olduğunu ve uzun süredir hilafeti savunduğunu belirterek yasaklanması için İçişleri Bakanı Faeser'e çağrıda bulundu.

Hizb-ut Tahrir 2003'te anayasaya aykırı bir örgüt olduğu gerekçesiyle öne sürülerek Alman İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Yasak kararı 2006'da Federal İdare Mahkemesi tarafından da onanmıştı. Yasaklanmasında antisemitik kışkırtmalar ve şiddet içeren tehditlerin etkili olduğu duyurulmuştu.

AFP,dpa / HT,HS

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