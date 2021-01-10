 Almanya’da Heyet Tahrir el-Şam’a operasyon sürüyor | ALMANYA | DW | 15.01.2021

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ALMANYA

Almanya’da Heyet Tahrir el-Şam’a operasyon sürüyor

Almanya’da Heyet Tahrir el-Şam’a yönelik operasyon kapsamında Erman K. adlı bir kişi daha gözaltına aldındı. Geçen hafta da biri Türkiye kökenli üç kişi Türkiye üzerinden terör finansmanı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

İdlib'deki Heyet Tahrir el-Şam üyelerinin gövde gösterisi

İdlib'deki Heyet Tahrir el-Şam üyelerinin gövde gösterisi

Federal Başsavcılık’tan bugün yapılan açıklamada, 7 Ocak’ta başlayan terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik operasyon kapsamında Erman K. ile ilgili şüphelerin yoğunlaştığı, bunun üzerine evinde arama yapıldığı, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevkedildiği bildirildi.

Savcılık yayınladığı basın bildirisinde, Erman K.‘nın da terör finansmanı ve yabancı bir terör örgütünü desteklemek suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Erman K.‘ya da Heyet Tahrir el-Şam isimli terör örgütünün  Suriye’deki faaliyetlerine  Avrupa’da farklı ülkelerde toplanan maddi yardım ile finansman sağlamada aracılık etmek suçlaması yöneltiliyor. Bu amaçla Erman K.‘nın Suriye'deki Heyet Tahrir el-Şam ile doğrudan bağlantı içinde olduğu da iddia ediliyor. Erman K.‘nın kurduğu bir site üzerinden cihat için örgüte bağış topladığı ileri sürülüyor.

Üç havale yaptı ve paranın nereye harcanacağını da biliyordu

Savcılığın, Erman K.‘nın tutuklanması talebiyle hazırladığı sevk kararında Nisan-Mayıs 2020 arasında üç kez Heyet Tahrir el-Şam örgütü için topladığı bağışları  Suriye’de bağlantıda olduğu örgüt sorumlusuna ilettiği ibaresi yer alıyor. Havaleyi yaparken Erman K.‘nın yollanan maddi bağışların kullanılacağı alanlar konusunda da örgütün Suriye’de bağlantıda olduğu sorumlusuna direktifler verdiği, dolayısıyla da Heyet Tahrir el-Şam’ın silahlı cihat için savaştığını bildiği belirtiliyor. Ayrıca Erman K.‘nın maddi destek aktarma kanallarının farkedilmemesi için örgüte yol ve yöntemler de gösterdiği, Heyet Tahrir el-Şam’ın da bunu internet üzerinden destekçilerine ilettiğine değiniliyor.

Deutschland Durchsuchungen bei Islamisten in Niedersachsen nach Wien-Attentat

7 Ocak’ta üç kişi daha gözaltına alındı

Almanya Federal Başsavcılığı, 7 Ocak’ta da yine Heyet Tahrir el-Şam örgütü bağlantılı üç kişinin ev ve işyerlerine baskınlar düzenlendiğini Önder A., Tassilo M. ve Valdete M. adlı üç kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Ulm, Delmenhorst ve Münih’te gözaltına alınan bu kişilere de terör örgütüne finansman sağlamak ve yabancı bir terör örgütü olan Heyet Tahrir el-Şam’ı desteklemek suçlamaları yöneltiliyor. Üç kişinin gözaltına alınması dışında Berlin, Münih, Ulm, Neu-Ulm, Kerpen, Laatzen, Witten ve Wiesbaden çevrelerinde de şüpheli görülen 11 kişiye yönelik aramalar yapıldığı duyurulmuştu.

Türkiye'ye gitti ve oradan örgütü destekledi

Federal Başsavcılık, geçen hafta yayınladığı açıklamada ilaveten Heyet Tahrir el-Şam örgütünün, 2017’de aralarında Cabhat el Nusra’nın da bulunduğu farklı radikal İslamcı grupların birleşmesiyle oluştuğuna işaret etmiş, Heyet Tahrir el-Şam’ın Suriye’de hükümeti devirip Halifelik/şeriat  kurmak istediği ifadesine yer verilmişti.

Gözaltına alınan Önder A. ve diğer iki kişinin de Erman K. gibi örgüte finansman sağlayan ağın üyeleri olduğu, Önder A.’nın Türkiye’ye de giderek oradan Suriye’deki örgütü desteklediği, mali yardım sağlanması için kurulan ağ üzerinden toplanan paranın örgütün elemanlarının hayatını idame ettirmesi ile silah temininde kullanılacağını da vurguladığı belirtiliyor.

Elmas Topcu

© Deutsche Welle Türkçe

 

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