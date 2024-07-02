Almanya'da her beş kişiden biri yalnız yaşıyor

Almanya'da nüfusun beşte biri yalnız yaşıyor. Federal istatistik Dairesi'nin verileri, ülkedeki tek kişilik hane oranının 2023 yılında yüzde 20,3'e ulaştığını ortaya koyuyor. Bu verilere göre Almanya, dünya genelinde yalnız yaşayan insanların oranı bakımından altıncı sırada. Avrupa Birliği (AB) çapında ise ortalama oran yüzde 16,1 düzeyinde.

İstatistiklere göre, yaşlılar arasında yalnız yaşayanların oranı ortalama nüfusa kıyasla yaklaşık iki kat fazla. 2023 yılında AB'de 65 yaş ve üstü kişilerin ortalama yüzde 31,6'sı yalnız yaşıyordu. Almanya'da bu oran yüzde 34,6 olarak belirlendi. Bu oranın AB ülkeleri arasında en yüksek olduğu ülke ise yüzde 51 ile Litvanya. Birlik içinde, yüzde 11,6 ile yaşlıların tek başına yaşama oranının en düşük olduğu ülke Slovakya.

Tek kişilik haneler her AB ülkesinde artıyor

İstatistikçiler yalnız yaşayan kategorisine tek kişiden oluşan haneleri dahil ediyor. Bu oran 2013 ila 2023 yılları arasındaki dönemde AB'nin neredeyse tamamında yükseldi. En fazla artış ise, tek kişilik hanelerin 10 yıl içinde yüzde 8,5'den yüzde 17,8'e tırmandığı Bulgaristan'da görüldü. Tek kişilik haneler aynı zaman zarfında Litvanya'da yüzde 16,1'den 24,6'ya, Finlandiya'da ise yüzde 19,6'dan 25,8'e çıktı. Almanya'da ise yüzde 20 düzeyinde sabit kaldı. Birlik içinde sadece Slovakya'da tek kişilik hanelerin oranı azaldı (yüzde 8,1'den yüzde 3,8'e).

Kuzey Avrupa ülkelerinde bekarların oranı yüksek

Almanya, nüfusa oranla en fazla bekar sıralamasında Birlik içinde altıncı sırada. Almanya'dan fazla bekar oranına sahip beş ülkenin tamamı Kuzey Avrupa'da yer alıyor. Finlandiya yüzde 25,8 ile bekarların en yüksek oranda olduğu ülke. İkinci sırada yüzde 24,6 ile Litvanya yer alıyor. Söz konusu sıralama yüzde 24,1 ile İsveç, yüzde 23,5 ile Danimarka ve yüzde 21,5 ile Estonya şeklinde devam ediyor. Bekarların oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 3,8 ile Slovakya, yüzde 8 ile Kıbrıs ve yüzde 8,3 ile İrlanda.

KNA / SSB,ET

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