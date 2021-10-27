 Almanya′da hayvanlar için yaşlılar yurdu | GÜNDEM | DW | 30.11.2021

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GÜNDEM

Almanya'da hayvanlar için yaşlılar yurdu

Karin ve Jan, geniş otlakları bulunan çiftliklerinde hayvanlar için bir yaşlılar yurdu kurmuş. Almanya’nın Kuzey Denizi kıyısındaki Butenland Çiftliği İnekler için Yaşlılar Yurdu, yıllarca süt endüstrisinde veya sirklerde çalışmış sığır ve domuzların son yıllarını mutlu ve özgür geçirmesi için çaba veriyor. Böylelikle hayvanların mezbahaya gitmemesini sağlıyorlar.

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