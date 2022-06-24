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Fotoğraf: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya Türkiye'den gelecek iki bin işçiyi bekliyor

46 dakika önce

Almanya'da tatil sezonu nedeniyle havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısında çare Türkiye olarak görülüyor. Havalimanı işletmecileri 2 bin Türk işçi için talep edilen özel iznin hızla çıkmasını umut ediyor.

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Almanya'da okulların kapanmaya başlamasıyla girilen tatil sezonu nedeniyle havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısına çözüm arayışı sürüyor.

Aralarında Alman Sivil Havacılık Ekonomi Birliği'nin (BDL) de yer aldığı sektör temsilcisi kurumlar sorunun giderilmesi amacıyla Türkiye'den havalimanı personeli getirilmesi için başlatılan sürecin hızlandırılmasını bekliyor.

BDL, Türkiye'den getirilmek istenen 2 bin işçi için talep edilen özel iznin Alman makamlarınca bir an önce verilmesini ümit ediyor. BDL sözcüsü bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunun çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini umut ediyoruz" dedi.

Alman haber ajansı dpa, Türkiye'den gelmesi planlanan 2 bin işçi ile ilgili gerekli incelemelerin altı hafta içinde bitebileceğini ve bu kişilerin yaz sezonu bitmeden Almanya'daki havalimanlarında çalışmaya başlayabileceğini belirtti.

Aranan şartlar

Almanya'da bu pozisyonlar için uygun aday olmadığını belirten havacılık sektöründen birlikler geçtiğimiz haftalarda Almanya Çalışma Bakanlığına sundukları teklifte Türkiye'den 2 bin işçi getirebilmeleri için yasal engellerin kaldırılmasını talep etmişti.

Teklifte, Almanca konuşabilen kalifiye işçi bulunması için İstanbul'daki bir firmayla anlaşıldığı belirtilmişti. Alınacak işçilerin A2 seviyesinde Almanca bileceği, tehlikeli maddelerle ilgili olarak Uluslararası Hava Taşımacılığı (IATA) standartlarını karşılayabilecek düzeyde eğitim almış olacağı açıklanmıştı.

Pandemi etkisi

Almanya dâhil bazı Avrupa ülkelerindeki havalimanları ve havayolu şirketleri, pandemi kısıtlamalarının iki yılı aşkın bir sürenin ardından kaldırılması sonrası personel sıkıntısı yaşıyor.

Pandemide havayolu şirketleri ve havalimanları, personel sayılarında kesintiye gitmişti.

DW,dpa/CÖ,JD

 

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