Almanya'da hükümet 1 milyar euro ders yardımı yapacak

Almanya Federal Eğitim Bakanı, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Anja Karliczek, pandemi nedeniyle yapılamayan dersler yüzünden geri kalan çocuklar için 1 milyar euro ders yardımı sağlanacağını açıkladı. Federal Eğitim Bakanı Karliczek, 2020/2021 ders yılı sonunda bütün eyaletlerde çocukların temel bölümlerdeki eğitim seviyesini ölçmeye yönelik testler yapılacağını söyledi. Funke Medya Grubu'na konuşan Bakan, çocukların yüzde 20 ila 25'nin büyük ihtimalle çok, hatta dramatik biçimde çok geri kaldığını tahmin ettiklerini belirtti.

Almanya Ekonomi Enstitüsü de, ülke çapında pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon çocuğun desteğe ihtiyacı olduğundan yola çıkıldığını duyurdu.

Temel bölümlerdeki açığı kapatmak için 1 milyar euro

Çocuklara temel bölümlerde oluşan açıklarının giderilmesi için yapılması gerekli yardım miktarının 1 milyar euro olduğunu söyleyen Bakan Karliczek, "En geç önümüzdeki öğretim yılında (2021/2022) Almanca, matematik ve muhtemelen de ilk yabancı dilde çocuklara destek verecek programların hayata geçirilmesi gerecek" diye devam etti.

Anja Karliczek

Federal Eğitim Bakanı Karliczek'e göre, herşeyden önce destek verilmesi gereken hedef kitle orta öğretimden okul değiştirerek liseye gidecek veya orta öğretimden meslek eğitimine geçecek çocuklar olacak. Bakan, pandemi nedeniyle oluşan açığın tam kestirilebilmesi için öğretim yılı sonunda yapılacak tespit çalışmalarının belirleyici olacağını aktardı. Eğitim Bakanı CDU'lu Anja Karliczek, açığı oluşan çocuklara destek verecek alt yapı için de, eğitim konusunda sorumlu olan eyaletlerin mevcut potansiyelinin kullanılabileceğini belirtti. Bakana göre, çocukları yeniden temel derslerde güçlendirmek için öğretmenlik eğitimi alan üniversite öğrencilerinden, emekli eğitmenlerden, eğitim alanında faaliyet gösteren vakıflardan ve özel dershanelerden faydalanabileceğini kaydetti.

Almanya Ekonomi Enstitüsü'nden destek çağrısı

Almanya Ekonomi Enstitüsü'nün yaptırdığı bir araştırma, çoğu eğitim geleneği köklü olmayan ve seviyesi zayıf ailelerin çocukları olmak üzere, yaklaşık 1,5 milyon okul çağındaki çocuk ve gençte açık oluştuğunu ortaya koymuştu. Enstitü, pandemi nedeniyle eğitim ve öğretimde oluşan açığın giderilmesi için çocuk başına 100 ders saatinden yola çıkılabileceğini, bunun da maliyetinin toplamda 1,5 milyar euroya tekabül edeceğini gösteren bir hesap ortaya koymuştu.

Araştırmayı yaptıran Almanya Ekonomi Enstitüsü, çocuklarda oluşan açığın kapatılması için harcanacak paranın fırsat eşitsizliği makasının açılmasını engelleyeceği ve gelecekte doğacak olumsuz sonuçları da azaltacağı tespitinde bulunuyor ve bu nedenle çok iyi bir yatırım olacağının altını çiziyor. Enstitü, önümüzdeki dönemde federal düzeyde ve eyaletler çapında eğitim sistemine yatırımın artırılması gerektiğini vurguluyor.

Almanya Ekonomi Enstitüsü'nün yaptırdığı araştırma, öğretmen ve eğitmenlerle yapılan bir ankete dayanıyor. Buna göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 38'i pandemi nedeniyle yaşanan okul kapanmaları ve sınırlı ders yüzünden bütün öğrencilerin yarısından çoğunda eğitimde geri kalındığını rapor ediyor. Bu eksiğin en çok da küçük çocuklar ile göçmen kökenli ailelerin çocuklarında farkedildiğinin altı çiziliyor.

Almanya Ekonomi Enstitüsü, bütün okullarda ve bütün sınıflarda aynı ödev ve sınavların yapılması ile pandeminin neden olduğu açığın boyutunun sistematik biçimde tespit edilmesini tavsiye ediyor. Bu çalışma ile oluşacak tespitler sonucunda da ihtiyaca en uygun destek programlarının geliştirilmesi gerektiğini bildiriliyor.

Bakan'dan öğretmenlere aşı önceliği talebi

Federal Eğitim Bakanı, ilaveten risk grubuna giren öğretmenlere aşılamada öncelik verilmesini de talep etti. Bakana göre en azından önümüzdeki hafta başlayacak Paskalya tatili bitip okullar yeniden açılana kadar en yüksek risk grubu sayılan yüksek yaştaki veya kronik bir hastalığı olan, virüsün büyük tehlike arzettiği öğretmenlerin aşılanmasını talep ettiğini yineledi. Almanya'da ilkokullardakiler ile özel eğitim gereken veya öğrenme güçlüğü çeken çocukların gittiği okullardaki öğretmenlerin ikinci öncelikli gruba alınıp aşılanmasına karar verilmişti.

AFP/ETO,SSB

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