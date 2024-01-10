Almanya'da grev: Tren seferleri durdu

Almanya'da demiryolları işletmesi ile sendika anlaşamadı. Bu sabahtan itibaren tren seferleri durdu. Grev cumaya kadar sürecek.

Almanya'da makinistler sendikası GDL grev başlattı. Çarşamba sabah başlayan ve Cuma gününe kadar devam edecek grev nedeniyle ülke genelinde binlerce tren seferi yapılamayacak.

Grevden yük ve yolcu taşıyan tüm trenler etkilenecek. Yük trenlerini kapsayan grev Salı akşamından itibaren başladı.

Alman Demiryolları İşletmesi Deutsche Bahn (DB) grev nedeniyle kısıtlı olarak ek tren seferlerinin yapılacağını duyurdu. Ayrıca özel demir yolu şirketlerine ait trenlerin de seferlerine devam edecekleri belirtildi.

DB'den yapılan açıklamada yolcuların planladıkları tren seyahatlerini ertelemeleri istendi.

Grev, Hessen Eyaleti İş Mahkemesi'nin, DB'nin sendikaya karşı grevin yasaklanması talebiyle açtığı acil davayı dün akşam reddetmesi üzerine bu sabah başladı. Sabah saatlerinden itibaren bazı tren istasyonlarında yığılmalar olurken, otomobil trafiğinde de yoğunluk gözlemlendi.

Sendika ne istiyor?

DB ile GDL sendikası arasındaki ücret anlaşmazlığı haftalar sürüyor. Yılbaşından önce de sendika 24 saatliğine greve gitmişti. Müzakerelerde gözle görülür bir ilerleme kaydedilemedi.

Demiryolu işletmesi, geçtiğimiz günlerde, müzakerelerin en tartışmalı noktası olan çalışma saatleri konusunda sendikanın talebine yakın bir teklif sundu. Ancak GDL bu teklifi reddetti.

Sendika vardiyalı çalışanlar için herhangi bir ücret düşüklüğüne gidilmeksizin çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate indirilmesini talep ediyor. Deutsche Bahn ise bu talebi reddetmekle birlikte çalışanlar için isteğe bağlı çalışma modelleri geliştirilmesini öneriyor. Bu bağlamda çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ücretlerde de kısıtlamalar söz konusu olacak. GDL ise buna yanaşmıyor.

Reuters,dpa/TY,EC

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