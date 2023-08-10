Almanya'da genç işsizlerin oranı son 15 yılda yarı yarıya azalarak Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altına düştü. Ancak Almanya'da kendi ayakları üzerinde durabilen gençlerin sayısı azaldı.

Almanya'da genç işsizlerin sayısı azaldı. Merkezi Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da 2022 yılında 15-24 yaş arasındaki işsizlerin oranı yüzde 6'ydı. 2007 yılında ise bu oran yüzde 11,9'du, dolayısıyla yarı yarıya azalma kaydedildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) 2022'de 15-24 yaş arasındaki işsizlerin oranı yüzde 14,5 olarak açıklandı. Dolayısıyla Almanya'da genç işsizlerin oranı AB ortalamasının altında. AB içinde genç işsizlerin en fazla olduğu ülke yüzde 31,4'le Yunanistan. Yunanistan'ı yüzde 29,8'le İspanya takip ediyor. .

Federal İstatistik Dairesi uzmanları, Almanya'da genç işsizlerin sayısının düşmesini meslek eğitimine bağlıyor. Öğrencilerin meslek eğitimi aldıkları sırada işletmelerde de çalışabildiğini ve bu durumun rakamlara olumlu yansıdığını belirtiyor.

Kendi ayakları üzerinde duran gençlerin sayısı azaldı

İstatistik Dairesi'nin verileri Almanya'da mali açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen gençlerin oranın azaldığını da ortaya koydu. Örneğin 2022'de 15-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 61'i ailesi, akrabaları ya da devlet yardımıyla geçimini sağladı. Bunun yüzde 50'i ailesi ya da akrabalarının desteğini alırken, devletten mali yardım alanların oranı yüzde 11 olarak açıklandı. Yüzde 38'lik kesim ise geçimini çalışarak sağladı. Yüzde 1'lik kesim, malvarlığı geliriyle geçimini temin etti.

Bundan 30 yıl önce ise Almanya'da 15-24 yaş arasındakilerin yarısı çalışarak geçimini sağlıyordu. Yüzde 50'lik diğer kesimse ailesinin ya da devletin mali yardımına muhtaçtı. Dolayısıyla yardıma muhtaç gençlerin sayısı 2022 yılına oranla yüzde 11 azdı. İstatistikçiler, ailesi ya da devletin mali yardımına muhtaç gençlerin sayısının artmasını okul ya da üniversiteye giden gençlerin sayısının artmasına bağlıyor.

dpa, epd / HT,EC

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