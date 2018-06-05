 Almanya′da geçen yıl 136 çocuk şiddet kurbanı oldu | ALMANYA | DW | 06.06.2019

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ALMANYA

Almanya'da geçen yıl 136 çocuk şiddet kurbanı oldu

Almanya'da geçen yıl 136 çocuk uğradığı şiddet sonucu yaşamını yitirdi. Şiddet kurbanı çocukların neredeyse yüzde 80'i 6 yaşından küçüktü. Cinsel şiddete uğrayan çocukların sayısı ise yaklaşık 14 bin olarak kaydedildi.

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Almanya'da uğradıkları şiddet sonucu ölen çocukların sayıları son yıllarda artış gösterdi. Polisin çocuklara yönelik suç istatistiklerine göre, geçen yıl 136 çocuk uğradığı şiddet sonucu yaşamını yitirdi. Bugün Berlin'de açıklanan istatistiklere göre, hayatını kaybeden çocukların yaklaşık yüzde 80'i 6 yaşın altındaydı. 2017'de 143 çocuk şiddet kurbanı olarak yaşamını yitirdi.

Çocuklara yönelik cinayet teşebbüslerinde de artış kaydedildi. 2017'de 77 kez öldürmeye teşebbüs vakası kaydedilirken, 2018'de bu sayı 98'e çıktı.

Geçen yıl fiziksel şiddete maruz kalan 4 bin 129 çocuk tespit edildi. Ancak bu sayının, polise bildirilmeyen vakalar nedeniyle çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Çocuklara yönelik fiziksel şiddet uygulayanların çoğunlukla aile içinden, komşu ya da tanıdık çevrelerden olduğu belirtiliyor.

Polis istatistiklerine göre, çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar vakalarında da yüzde 6,43 oranında artış kaydedildi. Buna göre, yaklaşık 14 bin 600 çocuk cinsel şiddetin mağduru oldu.

Öte yandan çocuk pornografisi ile ilgili tespit edilen suç vakalarında da artış görüldü. Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) verilerine göre, geçen yıl çocuk pornosu üretme, bulundurma ve dağıtma vakalarında yüzde 14'lük bir artış gerçekleşti ve 7 bin 449 adli vaka tespit edildi. Teknolojik takip cihazlarının kullanımı çocuk pornografisiyle ilgili vakaların tespitinde kolaylık sağladığından, suçlulara daha hızlı ulaşmak mümkün olabildiği belirtildi.

Uzmanlardan uyarı

İstatistiklerin açıklandığı basın toplantısında konuşan Alman Çocuklara Yardım kuruluşu başkanı Rainer Becker, çocuklara yönelik olası tehlikelere karşı daha fazla duyarlılık geliştirilmesini istedi. Becker, özellikle psikolojik rahatsızlığı bulunan ya da bağımlı olan ebeveynlere karşı daha temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Pedagoji profesörü Kathinka Beckmann ise Gençlik Dairelerinin çocukları olası tehlikelere karşı korumada yetersiz kaldığını söyledi. Beckmann, çocuk ve ebeveynlerine yönelik faaliyetler yapan Gençlik Dairelerinin uzman eleman eksikliği ve şikayetlerin değerlendirildiği biriminin yetersizliği nedeniyle etkisiz kaldığını ifade etti.

dpa / TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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