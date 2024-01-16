Almanya'da gıdada yıllık enflasyon yüzde 12,4

Almanya'da 2023 yılında yıllık bazda enflasyon yüzde 5,9 oldu. Yüksek artışın olduğu gıda ürünlerinde ise yıllık enflasyon yüzde 12,4 olarak ölçüldü.

Almanya'da yıllık enflasyon 2023 yılında yüzde 5,9 olarak açıklandı. Federal İstatistik Dairesi Salı günü Aralık ayı ve 2023 yılı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre Aralık ayında enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da 2022 yılında yıllık enflasyon yüzde 6,9 olarak kaydedilmiş ve bu sayı iki Almanya'nın birleşmesi sonrasında kaydedilen en yüksek enflasyon olmuştu.

Gıdada yıllık enflasyon yüzde 12,4

2023 yılında gıdada tüketici fiyat endeksinde artış yüzde 12,4 olarak ölçüldü. Tüm gıda gruplarında fiyatlar artarken ekmek ve tahıl ürünlerinde tüketici fiyat artışı yüzde 16,4, süt ürünleri, yumurta, şeker, marmelat, bal ve diğer tatlılarda enflasyon yüzde 15,7 olarak kaydedildi. Balık ve sebzede de fiyatların arttığı görüldü, tereyağında ise tüketici fiyatları yüzde 17,8 oranında düştü.

Enerji ürünlerinde ise fiyatlar geçen yıl ortalama yüzde 5,3 oranında arttı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle 2022 yılında bu kalemde fiyat artışı yüzde 29,7 ile rekor kırmıştı.

Geçen yıl doğal gazda fiyatlar yüzde 14,7, elektrikte yüzde 12,7 oranında artarken hafif ısıtma yakıtında yüzde 22,2'lik ucuzlama ve diğer akaryakıtlarda da yüzde 5,8 oranında fiyat düşüşü kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi enerji fiyatlarındaki gelişmede hükümetin açıkladığı desteklerin ve bir önceki yıl kaydedilen yüksek fiyatların rol oynadığını kaydetti.

2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 2,5

Hans Böckler Vakfı Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü Almanya'da enflasyonun Ocak ayında Aralık ayındakine yakın bir seyir izleyeceği tahmininde bulundu. Enerji fiyatlarında yürürlükteki düzenlenmelerin yıl başında sona ermesi ve gastronomide katma değer vergisinin yeniden yüzde 19'a çıkartılmasının bu gelişmede rol oynayacağı ifade ediliyor. Şubat ayından ise enflasyonda düşüş eğilimine geçilmesi ve 2024 yılında enflasyonun bir önceki yıla göre iki puan daha düşük olması bekleniyor. Enstitünün 2024'ünün tamamı için enflasyon beklentisi yüzde 2,5.

AFP / EC, JD

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