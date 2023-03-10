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Almanya'da gıda fiyatlarındaki artış enerjiyi geride bıraktı
Almanya'da gıda fiyatlarındaki artış enerjiyi geride bıraktıFotoğraf: Carsten Milbret/imageBROKER/IMAGO
EkonomiAlmanya

Almanya'da gıda enflasyonu enerjiyi geçti

2 saat önce

Almanya'da Şubat ayı enflasyonuna gıda fiyatlarındaki artış damgasını vurdu. Gıda enflasyonu yüzde 21,8 ile enerjideki fiyat artışlarını geride bırakırken genel enflasyon yüzde 8,7 oldu.

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Almanya'da enflasyon, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 8,7 arttı. Gıda fiyatlarındaki artış ilk kez enerjiyi geride bıraktı. Federal İstatistik Dairesi, gıda fiyatlarının Ocak ayına göre yüzde 2,4 arttığını, artış oranının bir önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 21,8'i bulduğunu bildirdi. Yıllık bazda enerji fiyatlarındaki artış, yüzde 19,1 ile gıdanın gerisinde kaldı. Ocak ayında enflasyon gıda fiyatlarında yüzde 20,2, enerjide yüzde 23,1 olarak kaydedilmişti.

Gıda maddeleri arasında en yüksek fiyat artışı, yüzde 69,9 ile şeker, yüzde 35,3 ile yumurta ve süt ürünleri, yüzde 24,3 ile ekmek ve tahıl ürünlerinde gerçekleşti. Yemeklik yağ ile balık, balık ürünleri ve deniz mahsullerinde fiyatlar yüzde 22,8 oranında artarken sebzede fiyat artışı yüzde 12,5 oldu.

Hizmetlerde fiyatlar yüzde 4,7 arttı

Federal İstatistik Dairesi, enerji maliyetinden arındırılmış enflasyon oranını ise yüzde 7,6 olarak açıkladı. Enflasyondan gıda maliyetleri de çıkarıldığında oranın yüzde 5,2'ye düştüğü belirtildi. Daire, her iki kalemin çıkarılması durumunda bile enflasyonun diğer kalemlerde de yüksek seyretmeye devam ettiğini kaydetti.

Gıda ve enerji dışında fiyat artışlarının en büyük olduğu kalemler, yüzde 15,1 ile vücut bakım ürünleri, yüzde 9,6 ile bira, yüzde 10,3 ile mobilya ve ışıklandırma, yüzde 10,1 ile ikinci el otomobil oldu. Hizmetlerde ise fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı.

Mart'tan itibaren enflasyon baskısının azalması bekleniyor

İktisatçılar, enflasyon baskısının Mart ayından itibaren azalmasını bekliyor. Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Ifo'nun yaptığı ankete göre, önümüzdeki üç aylık dönemde fiyat artışına gitmeyi planlayan şirket sayısı azaldı.

Ifo yetkilisi Timo Wollmershäuser, şirketlerin artan maliyetlerin büyük bölümünü halihazırda müşterilere yansıttığını, aynı zamanda talebin ekonominin hemen her dalında azaldığını belirterek, enflasyon baskısının önümüzdeki aylarda azalacağını düşündüğünü belirtti.

AFP, rtr/BK,JD

 

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