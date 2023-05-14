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Türkiye'deki gerginlikler ve siyasi gelişmeler, yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığı Almanya'da da hissediliyor.
Türkiye'deki gerginlikler ve siyasi gelişmeler, yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığı Almanya'da da hissediliyor. Fotoğraf: Alexander Pohl/NurPhoto/picture alliance
PolitikaAlmanya

Alman güvenlik birimleri seçim akşamı için teyakkuzda

5 saat önce

Türkiye'deki seçimler nedeniyle Almanya'daki güvenlik birimleri tedbirleri arttırdı. Önlemlerin seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra çıkabilecek olası gerginlikler için alındığı belirtiliyor.

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Bild am Sonntag gazetesine bilgi veren Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, Türkiye'de bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle federal güvenlik birimlerinin, eyaletlerden sorumlu güvenlik daireleriyle irtibat halinde olduğunu ve gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.  

Gazete, güvenlik birimlerinden aldığı bilgilere dayandırdığı haberde, ayrıca seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Almanya'da plansız bazı toplanmalar ve gösteriler meydana gelebileceği öngörüsünün değerlendirildiğini bildirdi.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taraftarları ile Almanya'da terör örgütü listesinde bulunan PKK'nın sempatizanları arasında da çatışmaların meydana gelebeileceği tahmini yapıldığı da haberde belirtildi.   

AFP / ETO,TY

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