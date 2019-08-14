 Almanya′da güvenlik birimleri aşırı sağ ile daha etkin mücadele planlıyor | ALMANYA | DW | 19.08.2019

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ALMANYA

Almanya'da güvenlik birimleri aşırı sağ ile daha etkin mücadele planlıyor

Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) aşırı sağcı gruplarla daha etkin mücadele etmesi için yeniden yapılandırılması planlanıyor.

BKA yeniden yapılandırılacak

Almanya'da güvenlik birimlerinin aşırı sağcı gruplar ve terör örgütleri ile daha etkin mücadele edebilmesi için yeniden yapılandırılması ve daha donanımlı hale getirilmesi planlanıyor. Süddeutsche Zeitung ile NDR ve WDR yayın kuruluşlarında yer alan haberlere göre Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) konu ile ilgili bir rapor hazırladı. 

Buna göre BKA’nın aşırı sağcı terör oluşumlarıyla ilgili soruşturmalarını yeni bir yapılanma çerçevesinde gerçekleştirmesi öngörülüyor. Kurum bünyesinde, İnternette Nefret Suçlarıyla Mücadele Birimi kurulacak. Bu birim internette nefret suçu işleyenleri daha yoğun şekilde takibata alacak. Söz konusu paylaşımlar daha uzun süre saklanacak ve güvenlik birimlerinin bu paylaşımı yapanlara erişimi daha kolay hale getirilecek. 

Ayrıca teşkilatın personel sayısının da artırılması planlanıyor. Raporda BKA'nın 440'a kadar yeni kadroya gereksinim duyduğuna vurgu yapıldı. Aynı şekilde iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda da aşırı sağla mücadele kapsamında çalışan daha fazla eleman istihdam edilecek. Güvenlik birimleri sağ terörle mücadelede ağırlığı erken saptamaya verecek. Terör örgütleri ve ferdi hareket eden aşırı sağcıların faaliyetleri daha yakından takip edilecek. Böylece olası bir saldırı veya suikast tehlikesi önceden tespit edilerek, önlenmeye çalışılacak. 

Basında yer alan haberlere göre, yeniden yapılandırma kararı silahlı aşırı sağcı yapılanmalardaki artış nedeniyle alındı. Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin bir aşırı sağcı tarafından öldürülmesi ve Yeni Zelanda'daki cami saldırısının güvenlik birimleri için uyarı niteliği taşıdığına işaret ediliyor. Almanya’da her iki aşırı sağcıdan birinin şiddet eğilimli olduğu, 2018'de bu sayının 12 bin 700 olduğu belirtiliyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın verilerine göre, şiddet eğilimli olarak nitelendirilen aşırı sağcıların sayısında bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artış kaydedildi.

dpa / TY, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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