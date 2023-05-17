Almanya'da gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest

Almanya'nın Frankfurt kentinde sabah saatlerinde polisin evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı Sabah Gazetesi'nin Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Sabah Gazetesi'nin haberinde gözaltının nedeninin, Gülen yapılanması mensubu olduğu iddia edilen Cevheri Güven'in şikayeti olduğu belirtilmişti. DW Türkçe olayla ilgili olarak Frankfurt polisinden bilgi istedi ama henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

A News Yayın Koordiantörü Orhan Sali da A Haber yayınında, gazetecilerin evine sabah 6'da baskın düzenlendiğini ve baskın sonrası gözaltına alındıklarını, gözaltına alınma nedenlerine ilişkin bir açıklama yapılmadığını aktardı. Önceden bir tebligat veya uyarı yapılmadığını da belirten Sali, "Medyaya yapılan inanılmaz bir durum söz konusu" dedi. Sali, Berlin Türk Büyükelçiliği'nin de devrede olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyorum. Almanya'da terör örgütü FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk gazetecilerin sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılarak göz altına alınması ve ekipmanlarına el koyulması, çok açık bir şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Altun, Alman makamlarını "terörle mücadelede Türkiye ile samimi bir işbirliği yapmaya ve gözaltına alınan Türk gazetecileri bir an önce serbest bırakmaya" çağırdı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yayınladığı mesajla gazetecilerin gözaltına alınmasını kınadı. Çelik,"Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ’cülerin şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı: Türk basınına yönelik taciz ve yıldırma eylemidir

Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün (17 Mayıs) gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmaları Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi. Bakanlık, gazetecilerin serbest bırakılmalarının beklendiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Konuya ilişkin olarak Almanya’da gerekli girişimler yapılmış olup, güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de iletilmektedir" ifadelerine yer verdi.

DW / BÖ,HT

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