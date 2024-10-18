Almanya'da göç politikasını sıkılaştıran pakete kısmi onay

Alman meclisi radikal İslam'la mücadelenin güçlendirilmesi ve yasa dışı göçün sınırlandırılmasını hedefleyen bir grup yasa değişikliğini kabul etti. Eyalet Temsilciler Meclisi yasa değişikliğini kısmen onayladı.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan Olaf Scholz Başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin hazırladığı güvenlik paketi, haftalar süren tartışmaların ardından, üç partinin milletvekillerinin oylarıyla Federal Meclis'ten geçti. Cuma günkü oylamada 361 milletvekili "evet" ve 290 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 9 milletvekili ise çekimser kaldı.

Paketin, yasalaşmadan önce Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayını alması gerekiyor. Eyalet Temsilciler Meclisi, pakete kısmen onay verdi. Cuma günkü oturumda, güvenlik kurumlarının terörle mücadelede yetkilerinin artırılması ile ilgili kısmın oylamasında, gerekli çoğunluğa ulaşılamadı. İltica ve ikamet haklarının yanı sıra silah taşıma kanununun sıkılaştırılması kısımları ise Eyalet Temsilciler Meclisi'nden geçti. Şimdi Federal Meclis veya hükümetin, paketin reddedilen kısımlarıyla ilgili bir uzlaştırma kurulu oluşturma hakkı bulunuyor.

Almanya'da İslamcılar tarafından düzenlenen bir mitingde taşınan "Çözüm hilafettir" pankartı Fotoğraf: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Ağustos ayında Solingen'de bir Suriyelinin düzenlediği ve üç kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından, göç ve iç güvenliğe ilişkin tartışmalar alevlenmişti. Söz konusu tartışmalara tepki olarak hazırlanan paket ile birlikte, radikal İslamcılık ile mücadelenin güçlendirilmesi, mültecilerin haklarının sınırlandırılması ve silah taşıma kanununun sıkılaştırılması öngörülüyor. Paket kapsamında ülkeyi terk etmek zorunda olan sığınmacılara sağlanan desteklerin azaltılması da planlanıyor. Terörle mücadelenin güçlendirilmesini öngören paket, güvenlik kurumlarının, İslamcı aşırıcılığa karşı daha fazla yetkiye sahip olmalarını sağlayacak.

Muhalefet tepkili: Yetmez

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, meclisteki tartışma kapsamında yaptığı konuşmada, "Güncel tehditler ışığında ülkemizin iç güvenliğini güçlendiriyoruz" diye konuştu. Güvenlik paketini öven Faeser, aldıkları yeni önlemlerin artan İslamcılık, Yahudi düşmanlığı ve şiddet içerikli suçlara karşı "güçlü bir tepki" ve "doğru yanıt" olduğunu savundu. Faeser, tüm yeni kuralların hukuk devleti ilkesi çerçevesinde uygulanacağının altını çizdi.

Başbakan Olaf Scholz, güvenlik paketi ile ilgili oyunu böyle kullandı Fotoğraf: Jörg Carstensen/pi-cture alliance/dpa

Muhalefetteki muhafazakâr Hristiyan Birlik partileri ise (CDU/CSU), paketin öngördüğü değişikliklerin yetersiz olduğu görüşünü savunuyor. CDU/CSU Meclis Grup Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz, Faeser'e hitaben, "Sizin güvenlik paketiniz doğru yanıt değildir" diye konuştu.

Öte yandan CDU/CSU meclis grubu, bazı göçmenlerin hemen sınırdan sınır dışı edilmesini öngören bir madde eklenmesi suretiyle yasa tasarısında değişiklik yapılmasını talep etti. Öneri, mecliste gerekli çoğunluğa ulaşamayınca reddedildi. Buna sert tepki gösteren Lindholz, hilebazlıkla suçladığı koalisyon hükümetine hitaben, "Siz bir güvenlik riskisiniz" ifadelerini kullandı.

Muhalefetten bir eleştiri de, paket kapsamında, biyometrik yüz tanıma ve otomatik veri analizi gibi alanlarda güvenlik kurumlarına verilen yetkilerin, yalnızca "özel derecede ağır suçlar" söz konusu olduğunda geçerli olmasına ancak "ağır suçlarda" bu yetkilerin mevcut olmamasına geldi. Çocukların cinsel istismarı ve çocuk pornografisi, Almanya'da "ağır suç" olarak sınıflandırılıyor.

Reuters, epd, AFP / BÜ, BK