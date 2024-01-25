Almanya'da göç nüfusu artırdı

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, 2023 yılına ilişkin tahmini nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Almanya'da nüfus geçen yıl 330 bin artış göstererek 84 milyon 700 bine ulaştı. Bu artışın 2012 – 2021 yılları ortalamasına tekabül ettiği ve geçen yıla göre artışın düşük olduğu belirtildi. Ukrayna'dan göç nedeniyle ülke nüfusu 2022 yılında bir milyondan fazla artış göstermişti.

Almanya'nın yeniden birleşmesinden sonra devam eden doğum-ölüm dengesindeki negatif görünüm ise değişmiyor. Ölümlerin doğumdan fazla olduğu Almanya'da geçen yıl yaklaşık 700 bin doğum gerçekleştiği tahmin edilirken 1 milyondan fazla kişi ise öldü. Yetkililer, bu nedenle nüfustaki artışın göçten kaynaklı olduğuna dikkat çekiyor.

Ülkeye göç edenlerden Almanya dışında başka bir ülkeye taşınanların çıkarılmasıyla elde edilen net göç edenlerin sayısı, 680 bin ila 710 bin arasında tahmin ediliyor.

İstatistik Dairesi, açıklanan bu verilerin geçici olduğuna, nihai verilerin Haziran 2024'te açıklanacağına dikkat çekti.

dpa,Reuters/HS,HT

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?