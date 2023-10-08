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Almanya'da Filistin bölgelerine mali yardım tartışması

8 Ekim 2023

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları, Almanya'nın Filistin bölgelerine mali yardımının sorgulanmasına yol açtı. Almanya, Filistin bölgelerine yılda yaklaşık 50 milyon euro mali yardım sağlıyor.

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Filistin Özerk Yönetimi ile Almanya bayrakları
Fotoğraf: picture-alliance/dpa/R. Jensen

Filistinli radikal İslamcı Hamas örgütünün İsrail'i hedef alan saldırılarını sürdürmesi, Almanya'da Filistin bölgelerine yapılan yardımlarla ilgili tartışma başlattı.

Muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Roderich Kiesewetter, Filistin bölgelerine taahhüt edilen milyonlarca euronun ödenmesinin "derhal durdurulması" gerektiğini vurguladı. Muhafazakâr politikacı, Almanya'nın Filistin bölgelerine yardım için 340 milyon euro taahhüt ettiğini hatırlattı. Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas'ın Hamas'ın tarafında yer aldığını belirten Kiesewetter, bu nedenle Alman hükümetinden bu yardımların ödenmemesini talep etti.

CDU Milletvekili Roderich Kiesewetter
Roderich KiesewetterFotoğraf: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Sivil toplum kuruluşu Alman-İsrail Toplumu Başkanı Volker Beck ise Almanya'nın Filistin bölgelerine yaptığı yardımın daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı. "Almanya'da toplanan vergi paraları ile terörizm ve antisemitizmin finansmanı sağlanamaz" diyen Beck, "2024 yılı federal bütçesinde, Meclis Bütçe Komisyonu ve Federal Meclis'in daha net kararlar almasına ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner de, Filistin bölgelerine yardım konusunda Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un tavsiyede bulunması gerektiğini söyledi. Bild gazetesine konuşan Lindner, "Terör sarsıcı. Buna sadece sözlerle tepki vermemeliyiz. Bu nedenle, bu şiddet karşısında Alman devletinin Filistinlilere finansal desteğinin nasıl süreceği konusunda Dışişleri Bakanı'nın bir tavsiyede bulunmasını umuyorum" dedi. Lindner, Dışişleri Bakanı'nın tavsiyesinin derhal hayata geçirilebileceğini de sözlerine ekledi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner
Christian LindnerFotoğraf: Bernd Riegert/DW

Sol Parti Milletvekili Gregor Gysi ise finansal yardımın durdurulması konusunda uyarıda bulundu. "Filistin örgütlerinin desteklenmesi gerekiyor, ancak Hamas'ın değil" diyen Gysi, saldırıların sadece Hamas tarafından düzenlendiğine dikkati çekti. Spiegel dergisine konuşan Gysi, "Hamas'ın saldırıları şiddetle kınanabilir. Çok sayıda ölü ve yaralı, rehin almalar asla kabul edilemez" dedi.

Almanya'dan Filistin bölgelerine yılda 50 milyon euro yardım

Almanya Kalkınma Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Almanya Filistin bölgelerine yardım sağlayan ülkelerin başında yer alıyor. Almanya, Filistin bölgelerine yılda yaklaşık 50 milyon euroluk yardım sağlıyor. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer sivil toplum kuruluşlarının Filistin bölgelerine proje bazındaki yardımları da destekleniyor. Filistin bölgelerine yapılan her yardımın "proje bazında" yapıldığını belirten Kalkınma Bakanlığı, "Filistin Özerk Bölgesi'ne yönelik doğrudan finansman sağlanmadığını" vurguluyor.

 

AFP / JD,ET

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