Almanya'da Facebook'a bir sınırlama daha geldi

Almanya Federal Rekabet Kurumu Facebook'un kullanıcılarının verilerini izinleri olmadan toplamasına geniş kapsamlı bir yasak getirdi. Kullanıcılar şimdiye kadar bütün verilerinin Facebook tarafından bir profil altında birleştirilmesi ön koşulunu kabul ederlerse sosyal ağı kullanabiliyordu.

Ancak Federal Rekabet Kurumu kararına göre Facebook, Whatsapp ya da Instagram gibi kendine ait platformlar ve diğer platformlar üzerinden topladığı verileri ancak kullanıcının onay vermesi durumunda profillere aktarabilecek. Onayları olmadığı takdirde farklı kanallardan gelen bilgiler Facebook profilindeki verilerle birleştirilemeyecek.

Rekabet Kurumu Başkanı Andreas Mundt "Facebook bundan sonra kullanıcılarını, Facebook ve Facebook harici verilerinin pratikte neredeyse sınırsız bir şekilde toplanmasına ve kullanıcı hesaplarına aktarılmasına zorlayamayacak" dedi. Mundt sosyal ağ ve diğer web siteleri üzerinden topladığı verilerle Facebook'un pazarda hakim konuma geldiğini belirtti.

Adalet Bakanı Katarina Barley, kullanıcı verilerinin toplanmasına karşı alınan bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Barley Facebook'un veri toplama işini kendi platformunun çok ötesine taşıdığını hatırlatarak "Toplanan verilerle elde ettiği gücün kötüye kullanımını önlemek için istikrarlı eylemlerde bulunmalıyız" dedi.

rtr/SSB,BK

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