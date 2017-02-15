Almanya’da fabrika siparişlerinde rekor artış

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Almanya’da fabrika siparişleri Temmuz ayında rekor kırdı. Artışta yurt dışından gelen siparişler etkili oldu. Ancak ekonomistler tedarik zincirindeki sıkıntıya dikkat çekiyor.
Alman ekonomisi koronavirüs salgınından toparlanma emareleri gösteriyor. Federal İstatistik Dairesi (Destatis) fabrika siparişlerine ilişkin Temmuz ayı geçici verilerini açıkladı.
Buna göre yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı. Açıklamada siparişlerin Temmuz ayında, veri setinin başladığı 1991 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Fabrika siparişleri, Temmuz 2020'ye göre ise yüzde 24,4 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre yurt içi siparişler yüzde 2,5 azalma gösterirken, yurt dışı siparişleri yüzde 8 artış gösterdi. Euro bölgesi siparişlerinde ise bir önceki aya göre yüzde 4,1 düşüş olduğu belirtildi. Euro bölgesi dışından siparişlerin özellikle gemi inşaatı sektöründeki büyük siparişler nedeniyle yüzde 15,7 ile güçlü bir büyüme kaydettiği belirtildi.
Ancak ekonomistler salgına bağlı olarak tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bunun yüksek üretim rakamlarına dönüşmesi ve dolayısıyla siparişlerin teslim edilebilmesi konusunda risk görüyor.
Dpa, DW / SSB, EC
© Deutsche Welle Türkçe
Almanya'da istihdam piyasasında gelecek aylarda güçlü bir toparlanma bekleniyor. İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstisüsü'ne göre ekonomideki canlanma ve aşılamada ilerleme yukarı yönlü trendde etkili oluyor.
Alman hükümeti 2021 için ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,0'den yüzde 3,5'a yükseltti. Ekonomi Bakanı Altmaier, Alman ekonomisinin "en geç 2022'de eski gücüne kavuşacağını" söyledi.