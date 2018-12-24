Almanya'da evsizlerin sayısında artış

Almanya Evsizlere Yardım Çalışma Birliği'nin (BAGW) tahminlerine göre Almanya'daki evsizlerin sayısı büyük oranda arttı. Dernek Genel Müdürü Werena Rosenke Salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada eldeki son rakamlara göre 2016'dan 2017 başına kadar yüzde 15 ila 20'lik bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Rosenke bunun sonucunda 2017 yılı içinde tahminen yaklaşık 650 bin kişinin evsiz olduğunu belirtti.

Derneğin tahminlerine göre, 650 bin evsizden yaklaşık 22 binini çocuklar ve reşit olmayan gençler oluşturuyor. 48 bin kişi ise tam zamanlı olarak sokaklarda yaşıyor. Söz konusu rakamlar bu konudaki verilerin yeterli olmaması nedeniyle Almanya'daki evsiz mültecileri içermiyor.

Evsizlere Yardım Çalışma Birliği evsiz sayısındaki artışın başlıca nedenleri olarak, ödenebilir düzeyde kiralara sahip ev sayısının azalması, sosyal konut sayısının gerilemesi ve belli gruplarda yoksulluğun giderek pekişmesini gösterdi.

Uygun fiyatlı konut kıtlığı

Özellikle düşük gelirliler ve devlet yardımıyla geçinenlerin ödeyebileceği konutların azlığına dikkat çeken dernek "Yılda 80 bin ila 100 bin sosyal konut ile bunun yanı sıra 100 bin düşük kiralı konuta ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.

Birlik, federal yönetimin sosyal konutlar için teşviki de görünür şekilde artırması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca belediyelerin ise "konut kayıplarının önüne geçmek için çalışan bir sistem" oluşturmaları gerektiği belirtildi.

Sosyal yardım ve evsizlere yardım kuruluşları uzun süreden beri evsizlerin sayısına dair federal düzeyde güvenilir rakamlar olmamasını eleştiriyor. Söz konusu kuruluşlar bu bilgi eksikliğinin soruna etkili bir çözümün önünde engel teşkil ettiğini vurguluyor. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Haziran ayında "kısa süre içinde evsizlere dair federal düzeyde bir rapor" için bir çalışma taslağı oluşturulacağını duyurmuştu.

Öte yandan Evsizlere Yardım Federal Çalışma Grubu'nun tahminleri önceki tahminlerinin yaklaşık 210 bin altında kaldı. Aradaki farkın ise hesaplama yönteminin değiştirilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Dernekten hesaplama yönteminin neden değiştirildiğine ilişkin yapılan açıklamada, önceki tahmin modelinin "yeni deneysel çalışmaların olmaması" nedeniyle güncelliğini yitirdiği belirtildi.

AFP / BW,ET

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