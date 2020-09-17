 Almanya′da etek altı fotoğraf çekenlere hapis cezası | ALMANYA | DW | 18.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da etek altı fotoğraf çekenlere hapis cezası

Etek altından fotoğraf ve video çekenlere hapis cezası öngören yasa Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde kabul edildi. Yasa ayrıca trafik kazalarında ölen kişilerin fotoğraf ve videolarını çekenlere de ceza öngörüyor.

default

Almanya'da etek altından veya bluz üzerinden göğüs bölgesinin gizlice fotoğrafını veya videosunu çekenlere hapis cezası öngören yasa tasarısı, Federal Meclis'in ardından bugün Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde de kabul edildi.

Yasa, etek altından veya göğüs bölgesinden gizlice fotoğraf veya video çekenlerin ve bunları yayanların bir yıldan iki yıla kadar hapis veya para cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Alman yasalarına göre, kadınların etek altından veya göğüs bölgesinden gizlice fotoğraf ve video çekilmesi bugüne kadar cezaya tabi değildi.

Eyalet Temcilsileri Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarısı ile trafik kazalarının veya doğal felaketlerin ardından hayatını kaybedenlerin fotoğrafını veya videosunu çekenlere de hapis cezası öngörülüyor. Alman ceza yasası, bugüne kadar sadece kazadan kurtulan kişilerin haklarını koruyordu.

Kazalarda ölen kişilerin fotoğrafını çekene ceza

Bu yasa ile trafik kazası benzeri durumlarda yaralıların veya hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının veya videolarının sosyal medyada yayılması veya medya kanallarına verilmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Yasa metninde, cep telefonları ile yüksek kalitede, kolaylıkla fotoğraf ve video çekilebildiği belirtilerek, bu imkanı kullanan kişilerin fotoğrafı veya videosu çekilen kişilerin haklarını dikkate almadığına işaret edildi. Yasa, Federal Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

DW,dpa/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da etek altı fotoğrafı çekenlere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

Almanya’da kadınların etek altı fotoğraflarını çekenlere 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ya da para cezası öngören yasa kabul edildi.  

Etek altı fotoğraf çekmek suç sayılacak

Almanya'da kadınların etek altı fotoğraflarını çekmenin cezası ağırlaştırılıyor. Mevcut kanunlara göre kabahat kapsamında değerlendirilen bu eylem artık suç olarak kabul edilecek.  

Benzer içerik

Deutschland Libyen-Konferenz in Berlin hat begonnen | Symbolbild

Almanya ve BM yeni Libya zirvesi planlıyor 17.09.2020

Almanya ve BM, Libya'daki iç savaşın sona erdirilmesi için Ekim ayında video konferans aracılığı ile yapılacak yeni bir zirve planlıyor.

Nato-Gipfel - Angela Merkel und Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan ve Merkel Doğu Akdeniz'i görüştü 16.09.2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir video konferans gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantıda dışişleri ve savunma bakanlarıyla MİT Başkanı da hazır bulundu.

Symbolbild NRW-Polizisten

Almanya'da ırkçı paylaşımlar yapan 29 polis hakkında soruşturma açıldı 16.09.2020

Almanya'da değişik WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulundukları belirlenen 29 polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Polislerin WhatsApp gruplarında 100'den fazla ırkçı paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Polizei und Bundespolizei (picture-alliance/HMB Media/H. Becker)

Sağcı tehlike - Almanya'da polis zan altında

Tehdit mektupları, silah depoları ve Gamalı Haç sembolleri… Alman polisinde aşırı sağcı yapılar mı var? Son dönemde ortaya çıkan vakalar bu şüpheyi doğrular nitelikte.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  