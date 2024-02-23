Almanya'da esrar kullanımı: Neye izin var neye yok?

Federal Meclis'te, esrar kullanımına izin veren yasa tasarısı kabul edildi. Peki, muhalefetin ve bazı uzmanların itiraz ettiği yeni düzenlemeler ne öngörüyor? Nelere izin verilecek, neler yasak olmaya devam edecek?

Federal Meclis’te, esrar kullanımına izin veren yasa tasarısı hükümeti oluşturan Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratların oylarıyla kabul edildi. Oylamada 407 milletvekili evet, 226 milletvekili hayır oyu kullandı. Sol Partili milletvekilleri de yasa tasarısına destek verdi.

Esrar kullanımını suç olmaktan çıkartan düzenlemelerin Meclis'te kabulü, bunun için yıllardır mücadele edenler için önemli bir dönüm noktası. Esrar kullanımının yasallaşmasına karşı olanlar ise yeni düzenlemelerin özellikle gençleri daha ağır uyuşturuculara yönelmesine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Onay süreci tamamlandığı ve yasa yürürlüğe girdiği takdirde Almanya'da yetişkinler üstünde 25 gram esrar taşıyabilecek. Bireyler ayrıca kendi evlerinde üç kenevir bitkisi yetiştirebilecek ve 50 gram esrar bulundurabilecek.

İzin vererek suçla mücadele hedefleniyor

Aslında Almanya'da uzun yıllardır esrarın yasallaşması yönünde çağrılar yapılıyor. Hem tüketiciler, hem de bazı siyasetçiler ve sağlık uzmanları, esrarın sınırlı oranlarda kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini, bu yolla uyuşturucu satıcılarının esrarı karaborsada satmasının önlenebileceğini savunuyor.

Hükümet ortakları, 2021 yılındaki koalisyon anlaşmasında da zaten esrarın yetişkinlere "lisanslı dükkanlarda keyif amacıyla tedariki" konusunda taahhütte bulunmuştu.

Dükkanlar yerine özel kulüpler tercih edildi

SPD'li Sağlık Bakanı Karl Lauterbach tarafından hazırlanan ve bugün Meclis'te kabul edilen yasa tasarısında artık "lisanslı dükkanlardan" söz edilmiyor.

Hükümet, polis ve adli merciler üzerinde ağır yük oluşturmaması için bu seçenekten şimdilik vazgeçti. Bunun yerine 1 Temmuz itibariyle kenevir yetiştirecek 500 üyeli özel kulüpler kurulacak ve bu kulüpler yetiştirdikleri kenevir sonucunda elde ettikleri esrarı üyelerine dağıtabilecek.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach. Fotoğraf: Michele Tantussi/Getty Images

Okulların, kreşlerin, oyun alanların ve halka açık spor tesislerinin yakınında esrar içilemeyecek. Ayrıca sabah saat 07.00 ile akşam saat 20.00 arasında kamusal alanlarda da esrar kullanmak yasak olacak.

Esrar kullanımına izin veren tek ülke Almanya değil

Esrar kullanımına izin veren başka Avrupa ülkeleri de var. Uzun yıllardır buna izin veren Hollanda'nın dışında Portekiz, İspanya, İsviçre, Çekya ve Belçika da yasalarında esnekliğe gitti, sınırlı oranda esrar tüketimini suç olmaktan çıkardı. Bu arada Hollanda'da esrar bulundurmak yasal değil, sadece esrar satan kafelerde (coffeeshop) esrar kullanımına izin veriliyor.

Uzlaşması zor iki farklı görüş

Kimi tıp ve sağlık uzmanları esrarın sağlığa zararlı olduğuna dikkat çekerek bunun suç olmaktan çıkartılmasına itiraz ediyor.

Nörolog ve psikiyatrist Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, 25 yaşına kadar beynin gelişmeye devam ettiğine dikkat çekerek özellikle bu yaşlardaki bireylerde esrar kullanımının beyinde ciddi hasara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Nörolog ve psikiyatrist Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank. Fotoğraf: (C) DGPPN

Diğer bazı uzmanlar ise nispeten daha az zararlı olan esrarın, daha ağır maddelere geçişin eşiği olabileceği uyarısını yapıyor.

Yeşiller partili Federal Meclis Milletvekili Janosch Dahmen ise yasağın kaldırılması gerektiğini savunuyor. Kendisi de hekim olan Dahmen, "Esrar tüketimindeki artış, son yıllardaki yasaklama politikasının daha az insanın esrar tüketmesine yol açmadığını, aksine özellikle gençlerin tüketiminin artmaya devam ettiğini göstermektedir" dedi.

Dahmen, esrar kullanımının yasallaşmasının özellikle katkılı esrarın dağıtımını önlemek, esrarın karaborsada satışını engellemek ve yetişkinler için esrara erişimi daha bilinçli hale getirmek için önemli olduğunu vurguladı.

Son yıllarda özellikle 18 ila 25 yaş arasındaki genç yetişkinlerde esrar kullananların oranlarında artış oldu. Alman sağlık makamları 2021'de gençlerin yarısının en az bir kez esrar kullandığı bilgisini paylaştı.

Adli makamlar da endişeli

Sadece sağlık uzmanları değil, yargı uzmanları ve adli makamlar da esrar kullanımına izin veren düzenlemeler konusunda uyarılarda bulunuyor.

Alman Yargıçlar Birliği Başkanı Sven Rebehn, Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, belirli oranlarda esrar kullanmanın ve bulundurmanın suç olmaktan çıkması nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 100 bin dosyanın yeniden mercek altına alınması gerekeceğine işaret etti.

Rebehn, bütün bu dosyaların yeniden incelenmesinin neredeyse imkansız olacağını belirtti. Görünen o ki, esrarın yasallaşmasına dönük süreç, Almanya'da tartışmalara yol açmaya devam edecek.

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