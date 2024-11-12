Almanya'da erken seçim tarihinde uzlaşma: 23 Şubat

Almanya'da SPD ve Birlik partilerinin, Cumhurbaşkanı'na erken seçim tarihi olarak 23 Şubat'ı önerme konusunda uzlaştıkları bildirildi. Mecliste güven oylamasının Aralık ayı içinde yapılması bekleniyor.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SDP) ve Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) erken seçim tarihini 23 Şubat 2025 olarak önerme konusunda uzlaştıkları bildirildi.

Reuters ve Alman haber ajansı dpa'nın iki partiden kaynaklara dayandırdığı haberlerde, parti üst düzey yönetimlerinin Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e erken seçim tarihi olarak 23 Şubat'ı önerme konusunda anlaştıkları kaydedildi.

Alman dpa ajansı, partilerin meclis gruplarının vardığı uzlaşmayı iki tarafın da teyit ettiğini, tarihle ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier'in vereceğine dikkat çektiklerini bildirdi.

Der Spiegel dergisi de 23 Şubat tarihinin önerilmesi konusunda uzlaşıya varıldığını bildirdi. Spiegel, SPD kaynaklarına dayandırdığı haberinde Başbakan Olaf Scholz'un 16 Aralık'ta Federal Meclis'te güven oylaması yaptıracağını yazdı.

Seçim komisyonundan yeşil ışık

Almanya'da seçimlerin yasal süreçler içerisinde düzenlenmesi, organizasyonu, denetimi ve sonuçların tespit edilerek ilanından sorumlu olan Federal Seçim İdaresinin Başkanı Ruth Brand, erken seçimlerin Şubat ayında yapılması ile ilgili bir çekincesinin bulunmadığını belirterek yeşil ışık yaktı.

Brand, 23 Şubat tarihiyle ilgili uzlaşının medyaya yansıması öncesinde Federal Meclis Seçim Komisyonu özel oturumunda yaptığı açıklamada, siyasi kulislerde dolaşan 16 ya da 23 Şubat tarihlerinin gerçekleştirilebilir olduğunu söyledi. Alman yasalarına göre Cumhurbaşkanı'nın Federal Meclis'i feshinden itibaren 60 gün içinde seçimlere gidilmesi gerekiyor.

Almanya'da SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, SPD'li Başbakan Scholz'un FDP lideri Christian Lindner'i sert eleştiriler eşliğinde Maliye Bakanlığı görevinden alması ve FDP'nin koalisyon dışı kalmasıyla dağılmıştı. Başlangıçta hükümete yönelik güven oylaması için Ocak ayını telaffuz eden Scholz, muhalefetten gelen baskılar üzerine dün yaptığı açıklamada güven oylamasının Noel öncesinde, Aralık ayında da yapılabileceğini kaydetmişti.

DW,rtr,dpa/BK,CÖ

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