Almanya'da enflasyon yüzde 4'ü aşarak 28 yılın zirvesine çıktı

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Almanya'da Federal İstatistik Dairesi (Destatis) enflasyon oranının yüzde 4'ü aşarak 28 yılın zirvesine çıktığını açıkladı. Yükselişte enerji fiyatları etkili oldu.
Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) açıkladığı öncül veriler, tüketici fiyatlarının Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdiğini ortaya koydu.
Almanya'da enflasyonun yüzde 4’ü aştığı en son 1993 yılı Aralık ayında görülmüş, o tarihte enflasyon oranı yüzde 4,3’e çıkmıştı.
Ağustos ayında ise yıllık enflasyon yüzde 3,9 olarak açıklanmıştı.
Enflasyon bir süredir yükselen enerji fiyatları nedeniyle tırmanışa geçti. Pandemi sonrası ekonomik toparlanma nedeniyle artan enerji talebi nedeniyle fiyatlar da yükselişte.
Eylül ayında tüketiciler bir önceki yılın aynı dönemine göre hanehalkı enerji harcamaları için yüzde 14,3 daha fazla ödemek durumunda kaldı.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da bu yıl enflasyonun yüzde 5’e ulaşabileceği öngörülüyor. Ancak ekonomistler bu artış bir süre devam etse de kalıcı bir trend olmadığı görüşünde.
Dpa, rtr / SSB, JD
© Deutsche Welle Türkçe
Almanya'da Temmuz enflasyonu son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8'e yükseldi. Uzmanlar, gelecek yıldan itibaren enflasyonun yine düşeceği tahmininde bulunuyor.
Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi’nin mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttığı açıklandı. Ülkede enflasyon son olarak 10 yıl önce bu kadar yüksek çıkmıştı.