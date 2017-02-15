Almanya'da enflasyon yüzde 3,9'a yükseldi

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da tüketici fiyatları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında arttı. Böylece enflasyon son 28 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş oldu. Son olarak 1993 yılının Aralık ayında Almanya'da enflasyon oranı yüzde 4'ün üzerine tırmanarak yüzde 4,3 olmuştu. Ancak kurum bir önceki kıyasla fiyatların durağan bir tablo sergilediğini açıkladı.

Enflasyondaki yükseliş, aylardır yükselme eğilimi içinde olan enerji fiyatları ile ilişkilendiriliyor. Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre, Almanya'da enerji fiyatları son bir yıl içinde yüzde 12,6 yükseldi. Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 4,6 olurken, hizmetler sektöründeki fiyat artışı ise yüzde 2,5'te kaldı.

Ayrca pandemi döneminde tüketimi canlandırmak için yürürlüğe konulan katma değer vergi oranlarını düşürme uygulamasının sona ermesinin de fiyatlardaki artışa etki ettiği belirtiliyor. Almanya'da federal hükümet korona pandemisi döneminde tüketimi canlandırmak için 1 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 döneminde geçerli olmak üzere katma değer vergi oranlarının düşürülmesini kararlaştırmıştı. Uygulamanın yıl başında sona ermesiyle, mal ve hizmetlerin fiyatlarının yeniden yükseldiğine dikkat çekiliyor.

Ekonomistler, tüketici fiyatlarındaki artışın gelecek aylarda da sürmesi beklentisi içinde. Alman ekonomisi için yüzde 5'lik bir enflasyon olağan kabul edilirken, enflasyon oranının bu eşiği aşmasının alım gücünü düşürebileceği belirtiliyor.

Ekonimistler, Almanya'daki görece yüksek enflasyonun geçici bir gelişme olduğunu belirtiyor ve önümüzdeki seneden itibaren düşeceği öngörüsünde bulunuyor.

dpa/BÖ,ETO

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