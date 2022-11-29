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Symbolbild Deutschland Inflation Energiekrise
Fotoğraf: picture alliance/Fotostand
EkonomiAlmanya

Almanya'da enflasyon yüzde 10'a geriledi

15 dakika önce

Almanya'da enflasyon Kasım ayında gevşedi. Tüketici fiyatlarındaki artış Kasım ayında bir önceki aya göre yavaşlayarak yüzde 10 seviyesine indi.

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Almanya'da tüketici fiyatlarındaki artış Kasım ayında bir miktar zayıfladı. Wiesbaden'deki Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, enflasyon oranı yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti. Ekim ayında enflasyon yüzde 10,4 seviyesindeydi.

Reuters haber ajansı tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler enflasyon oranının değişmeyerek yüzde 10,4 düzeyinde kalmasını bekliyordu.

Federal İstatistik Ofisi’nden yapılan açıklamada "Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana, özellikle enerji ve gıda fiyatları belirgin bir şekilde artmış ve enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Kasım 2022'de gıda fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 ile ortalamanın üzerinde bir oranda arttı. Buna karşılık, enerji fiyatlarında hafif bir gevşeme söz konusu" denildi.

Deutschland Deutsche jährliche Inflationsrate bei 10 % im September
Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua/IMAGO

"Umut ışığı var"

Berenberg Bankası baş ekonomisti Holger Schmieding, "Ufukta bir umut ışığı var. Şansımız varsa enflasyonda zirve arkamızda kaldı. Ancak Kasım ayındaki düşüş sadece düşük petrol fiyatlarından dolayı" dedi.

Aralık ayında benzer bir tablo beklediğini belirten Schmieding, "Ocak ayından itibaren birçok tüketici elektrik için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu durum enflasyon oranını biraz daha yukarı çekebilir. Ancak bundan sonra baskı önemli ölçüde azalacaktır" dedi. Ancak Mart ayından itibaren Ukrayna işgali nedeniyle güçlü baz etkileri görüleceğini kaydetti.

ING Başekonomisti Carsten Brezeski ise enflasyonun halen büyük ölçüde enerji fiyatlarından kaynaklandığını belirterek, özellikle gaz ve elektrik fiyatlarının önümüzdeki aylarda artacağı tahmin edildiğini kaydetti. Brezeski, "Hala çok fazla enflasyonist baskı var. Bir miktar daha artış ihtimalini göz ardı etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Reuters / SSB, BÖ

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