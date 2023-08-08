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Almanya'da enflasyon Temmuz'da yüzde 6,2 oldu

3 saat önce

Almanya'da tüketici fiyatları Temmuz ayında yıllık yüzde 6,2 arttı. Haziran ayına göre gerileme olsa da uzmanlar enflasyonun hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

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Aktion „Wahre Preise“ bei Penny Markt/Symbolbild
Fotoğraf: Martin Wagner/IMAGO

Merkezi Wiesbaden'de bulunan Federal İstatistik Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre Almanya'da tüketici fiyatları Temmuz ayında yıllık yüzde 6,2 artış kaydetti. Haziran ayında enflasyon yüzde 6,4, Mayıs ayında yüzde 6,1 olarak açıklanmıştı. Mart ve Nisan aylarında ise yüzde 7'nin üzerindeydi.

Temmuz ayı enflasyonun oranını değerlendiren Federal İstatistik Dairesi Başkanı Ruth Brand, "Enflasyon biraz hız kesmiş olsa da yine de yüksek bir seviyede" diye konuştu. Brand, "Gıda fiyatlarındaki gelişmeler enflasyonu tetikliyor" ifadesini kullandı. 

Almanya'da enflasyonda son aylarda gıdanın yanı sıra enerji fiyatları da önemli rol oynadı. Enerji fiyatları Temmuz ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5,7 oranında artış kaydetti. Elektrik fiyatları yüzde 17,6 zamlandı. Gıda fiyatları ise ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11 arttı ancak Haziran ayına göre düşüş gözlendi. Hizmet sektörü 2022 Temmuz ayına göre yüzde 5,2 arttı. İstatistik Dairesi'nin verilerine göre tatil de tüketiciler için daha pahalı hale geldi. Özellikle her şey dahil, paket tatiller geçen yıla göre yüzde 9 zamlandı.

Ekonomistlerin büyük bölümü Almanya'da tüketici fiyatlarının önümüzdeki aylarda düşmesini bekliyor. Bunda Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için bir yılda dokuzuncu kez faiz artırma kararının etkili olacağı belirtiliyor. 

dpa,AFP / HT,EC

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