 Almanya′da enflasyon son 29 yılın zirvesinde | Ekonomi | DW | 06.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Ekonomi

Almanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesinde

Almanya'da tüketici fiyatlarındaki artış 2021'in son ayında da devam etti. Aralık ayındaki yüzde 5,3'lük enflasyon, 1992'den beri kaydedilen en yüksek fiyat artışına işaret etti.

default

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, Aralık 2021'e ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, geçen Aralık'ta tüketici fiyatları 2020 yılının Aralık ayına kıyasla yüzde 5,3 arttı. Bu, neredeyse son 30 yılın en yüksek enflasyon değeri olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da bir önceki en yüksek enflasyon, Batı ve Doğu Almanya'nın yeniden birleşmesi sonrasında Doğu Almanya'da gıda fiyatlarındaki artış sonucu yüzde 5,8 ile Haziran 1992'de kaydedilmişti.

Yıllık ortalama enflasyon 3,1

Federal İstatistik Dairesi verileri, Almanya'da 2021'de enflasyonun yıllık ortalamasının ise yüzde 3,1 olduğunu ortaya koydu. Bu da 1993 yılından beri kaydedilen en yüksek değer oldu. Almanya'da 2020 yılında ortalama enflasyon yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Önceki aylarda olduğu gibi Aralık'ta da özellikle enerji fiyatları ciddi şekilde arttı. Enerji fiyatlarındaki artış yüzde 18,3 olarak açıklandı. Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 6, ev kiraları dâhil hizmet fiyatlarıysa yüzde 3,1  arttı.

Tüketici fiyatları, Aralık'ta bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,5 artış gösterdi.

Federal İstatistik Dairesi, detaylı verileri 19 Ocak'ta yayımlayacak.

Almanya'da Kasım ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 5,2 olduğu açıklanmıştı.

Fiyatlar neden artıyor?

Almanya'da hayat pahalılığındaki artışın en önemli sebeplerinden biri enerji fiyatlarının yükselmesi olarak görülüyor. Pandemide katma değer vergisinin geçici olarak azaltılmasına yönelik uygulamanın son bulması da fiyat artışlarında rol oynadı. Pandemi kaynaklı tedarik sıkıntıları ve kıtlıklar da tüketicinin cebini etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Ayrıca Almanya'da Ocak 2021'de yürürlüğe giren ve ton başına 25 euro ödeme yapılmasını öngören karbondioksit fiyatlandırma sistemi de tüketici fiyatlarını etkiledi. Bu yılın başında bu vergi, ton başına 30 euroya yükseltildi.

2022 öngörüsü

Ekonomistler, Almanya'da enflasyon oranlarının düşmesinin zaman alabileceği görüşünde.

Enflasyonun 2022'de yüzde 3 seviyesinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kiel ve ifo enstitülerindeki araştırmacılar, katma değer vergisindeki uygulamanın etkisinin 2022'ye yansımayacak olmasına karşın üretim maliyetlerinin artmasına neden olan tedarik zinciri sorunlarının kalıcı olduğuna dikkat çekiyor.

Enerji fiyatlarındaki artışın da enflasyonu bir süre daha yüksek seviyelerde tutmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü, "Gaz tedarikçileriyle yapılan uzun vadeli kontratlar nedeniyle doğal gaz fiyatlarındaki ciddi artışın 2022'nin başına kadar tüketiciye ulaşmaması muhtemel" açıklamasında bulundu.

DW,AFP,dpa/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da 29 yılın en yüksek enflasyonu

Almanya'da enflasyon Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,2 arttı. Uzmanlar enflasyonda zirvenin görüldüğü, önümüzdeki aylarda gerileme yaşanacağı görüşünde.  

Almanya'da ücretlerdeki artış son 11 yılın en düşük seviyesinde

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, bu yıl toplu sözleşme ile belirlenen ücretlerdeki artış 2010'dan bu yana en düşük seviyede kaldı. Enflasyonla beraber alım gücü de iyice düştü.  

Almanya'da büyüme beklentisine fren

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman ekonomisi için büyüme tahminlerini revize etti. Kurum, 2022 yılında Alman ekonomisinin yüzde 3,7 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu. Enflasyon tahmini ise yüzde 3,3.  

Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yıllık bazda enflasyon yüzde 36,08'e yükselerek son 19 yılın rekorunu kırdı. Muhalefet partilerinin liderleri enflasyondaki artıştan hükümeti sorumlu tuttu.  

Türkiye "yüksek enflasyon" yılına giriyor

Ekonomide 2022'nin gündemi yüksek enflasyon, bir başka deyişle 'hayat pahalılığı' olacak. Enflasyonun yeni yılın ilk yarısında yüzde 40'lara dayanması beklenirken, büyümenin yüzde 5'in altına gerileyeceği öngörülüyor.  

Enflasyonun "köpüğü" alınabilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdan sonra enflasyondaki köpüğün alınacağını söyledi. Ancak ekonomistlere göre mevcut para ve maliye politikaları ile enflasyonun kısa vadede düşmesi çok zor.  

Benzer içerik

ARCHIV - An einer Supermarktkasse in einem Lebensmittelmarkt in Straubing (Bayern) wird am 16.01.2015 kassiert. Foto: Armin Weigel/dpa (zu dpa Steigende Preise - ein Grund zum Jubeln für Verbraucher? vom 13.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 4,9 ile rekor kırdı 30.11.2021

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Euro Bölgesi'nde Kasım ayında enflasyon yüzde 4,9 ile rekor seviyeye ulaştı.

Euro banknotes show wealth and success

Almanya'da 29 yılın en yüksek enflasyonu 29.11.2021

Almanya'da enflasyon Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,2 arttı. Uzmanlar enflasyonda zirvenin görüldüğü, önümüzdeki aylarda gerileme yaşanacağı görüşünde.

June 17, 2020: Aleppo, Syria. 19 June 2020. A small grocery shop in the town of Taqad, in the western Aleppo countryside, relies on the Turkish lira in its trade transactions. On Wednesday 17 June the US administration imposed a new load of sanctions on the Syria elite under the Ã¢â¬ÅCaesar ActÃ¢â¬Â, which has led to the devaluation of the Syrian pound and to the loss of its purchasing value. In the territories under the control of the opposition in northwest Syria, officials in agreement with the Turkish government have turned to the Turkish lira and fixed the price of basic commodities, with locals relying on the Turkish currency for their daily transactions and shopping. These measures have offered some relief to Syrians in these territories at the time the new US sanctions are further hurting the Syrian economy and its currency (Credit Image: Â© Juma Mohammad/IMAGESLIVE via ZUMA Wire

Alman iş dünyasında Türk Lirası endişesi 13.12.2021

Alman Dış Ticaret Birliği Başkanı Jandura, TL’deki değer kayıplarını endişeyle izlediklerini belirterek, Türkiye'ye yapılan ihracatın Ağustos ayında yüzde 30 gerilediğini söyledi.