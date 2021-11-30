Almanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesinde

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Almanya'da tüketici fiyatlarındaki artış 2021'in son ayında da devam etti. Aralık ayındaki yüzde 5,3'lük enflasyon, 1992'den beri kaydedilen en yüksek fiyat artışına işaret etti.
Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, Aralık 2021'e ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre, geçen Aralık'ta tüketici fiyatları 2020 yılının Aralık ayına kıyasla yüzde 5,3 arttı. Bu, neredeyse son 30 yılın en yüksek enflasyon değeri olarak kayıtlara geçti.
Almanya'da bir önceki en yüksek enflasyon, Batı ve Doğu Almanya'nın yeniden birleşmesi sonrasında Doğu Almanya'da gıda fiyatlarındaki artış sonucu yüzde 5,8 ile Haziran 1992'de kaydedilmişti.
Federal İstatistik Dairesi verileri, Almanya'da 2021'de enflasyonun yıllık ortalamasının ise yüzde 3,1 olduğunu ortaya koydu. Bu da 1993 yılından beri kaydedilen en yüksek değer oldu. Almanya'da 2020 yılında ortalama enflasyon yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçmişti.
Önceki aylarda olduğu gibi Aralık'ta da özellikle enerji fiyatları ciddi şekilde arttı. Enerji fiyatlarındaki artış yüzde 18,3 olarak açıklandı. Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 6, ev kiraları dâhil hizmet fiyatlarıysa yüzde 3,1 arttı.
Tüketici fiyatları, Aralık'ta bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,5 artış gösterdi.
Federal İstatistik Dairesi, detaylı verileri 19 Ocak'ta yayımlayacak.
Almanya'da Kasım ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 5,2 olduğu açıklanmıştı.
Almanya'da hayat pahalılığındaki artışın en önemli sebeplerinden biri enerji fiyatlarının yükselmesi olarak görülüyor. Pandemide katma değer vergisinin geçici olarak azaltılmasına yönelik uygulamanın son bulması da fiyat artışlarında rol oynadı. Pandemi kaynaklı tedarik sıkıntıları ve kıtlıklar da tüketicinin cebini etkileyen faktörler arasında yer aldı.
Ayrıca Almanya'da Ocak 2021'de yürürlüğe giren ve ton başına 25 euro ödeme yapılmasını öngören karbondioksit fiyatlandırma sistemi de tüketici fiyatlarını etkiledi. Bu yılın başında bu vergi, ton başına 30 euroya yükseltildi.
Ekonomistler, Almanya'da enflasyon oranlarının düşmesinin zaman alabileceği görüşünde.
Enflasyonun 2022'de yüzde 3 seviyesinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kiel ve ifo enstitülerindeki araştırmacılar, katma değer vergisindeki uygulamanın etkisinin 2022'ye yansımayacak olmasına karşın üretim maliyetlerinin artmasına neden olan tedarik zinciri sorunlarının kalıcı olduğuna dikkat çekiyor.
Enerji fiyatlarındaki artışın da enflasyonu bir süre daha yüksek seviyelerde tutmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü, "Gaz tedarikçileriyle yapılan uzun vadeli kontratlar nedeniyle doğal gaz fiyatlarındaki ciddi artışın 2022'nin başına kadar tüketiciye ulaşmaması muhtemel" açıklamasında bulundu.
DW,AFP,dpa/CÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe
Almanya'da enflasyon Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,2 arttı. Uzmanlar enflasyonda zirvenin görüldüğü, önümüzdeki aylarda gerileme yaşanacağı görüşünde.
Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, bu yıl toplu sözleşme ile belirlenen ücretlerdeki artış 2010'dan bu yana en düşük seviyede kaldı. Enflasyonla beraber alım gücü de iyice düştü.
Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman ekonomisi için büyüme tahminlerini revize etti. Kurum, 2022 yılında Alman ekonomisinin yüzde 3,7 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu. Enflasyon tahmini ise yüzde 3,3.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yıllık bazda enflasyon yüzde 36,08'e yükselerek son 19 yılın rekorunu kırdı. Muhalefet partilerinin liderleri enflasyondaki artıştan hükümeti sorumlu tuttu.
Ekonomide 2022'nin gündemi yüksek enflasyon, bir başka deyişle 'hayat pahalılığı' olacak. Enflasyonun yeni yılın ilk yarısında yüzde 40'lara dayanması beklenirken, büyümenin yüzde 5'in altına gerileyeceği öngörülüyor.