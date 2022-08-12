Almanya'da enflasyon korkusu zirvede

Yapılan bir ankete göre Almanların yüzde 40'ı, ekonomik durumlarının bir yıl içinde kötüleşeceğini öngörüyor. Ankete katılanların yarısından fazlası ise, hükümetin bu konuda yaptıklarının yetersiz olduğu görüşünde.

Almanya'da yapılan bir anket, Almanların yükselen enflasyondan duyduğu endişenin arttığını ortaya koydu.

Kamu yayın kuruluşu ZDF'in yaptırdığı anketin sonuçları, Cuma günü açıklandı. "ZDF-Politbarometer" adlı anketin sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 40'lık bölümü, ekonomik durumlarının bir yıl içinde kötüleşeceğine inandıklarını söyledi. Daha önce yapılan anketlerle karşılaştırıldığında, bu oran bir rekor niteliği taşıyor. Katılımcıların yüzde 49'u ekonomik durumlarının değişmeyeceğini öngörürken, yüzde 10'luk kısım ise durumlarının iyileşeceğini düşündüğünü kaydetti.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 55'inin mevcut finansal durumlarının iyi olduğunu düşündüğü kaydedildi. 2022 yılı başında yapılan bir ankette, bu oran yüzde 65 dolayındaydı.

"Hükümetin yaptıkları yetersiz"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından, Almanya'da enflasyon, onlarca yıldır ilk kez görülen rekor bir seviyeye çıkmıştı. Alman hükümeti, halihazırda şirketler ve yurttaşlar için, toplam değeri 30 milyar euroyu aşan iki ekonomik destek paketi açıklamış bulunuyor.

Hükümetin aldığı önlemlere ilişkin görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 58'lik kısmı, hükümetin yaptıklarının yetersiz olduğu yönünde görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 30'u açıklanan paketleri olumlu gördüklerini dile getirirken, yüzde 5'lik kısım ise alınan önlemlerin gereğinden fazla olduğunu düşünüyor.

Özellikle sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) destekçilerinin yüzde 80 ve Sol Parti destekçilerinin yüzde 71'lik kısmı, hükümetin eylemlerinin yetersiz olduğunu düşünüyor. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) destekçilerinin yüzde 52'si de aynı görüşü paylaşıyor. Bu oran, hükümet ortağı olan Hür Demokrat Parti destekçilerinde yüzde 60 ve Yeşiller partisinde ise yüzde 53 dolayında. Öte yandan muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin destekçilerinin de yüzde 53'ü aynı görüşte.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 36'sı, vergilerin artırılmasına karşı oldukları görüşünü bildirdi.

Reuters,AFP / BÜ,BK