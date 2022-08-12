  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Almanya'daki süpermarketlerde fiyatlar giderek artıyor
Almanya'daki süpermarketlerde fiyatlar giderek artıyorFotoğraf: photothek/IMAGO
EkonomiAlmanya

Almanya'da enflasyon korkusu zirvede

12 dakika önce

Yapılan bir ankete göre Almanların yüzde 40'ı, ekonomik durumlarının bir yıl içinde kötüleşeceğini öngörüyor. Ankete katılanların yarısından fazlası ise, hükümetin bu konuda yaptıklarının yetersiz olduğu görüşünde.

https://www.dw.com/tr/almanyada-enflasyon-korkusu-zirvede/a-62787884

Almanya'da yapılan bir anket, Almanların yükselen enflasyondan duyduğu endişenin arttığını ortaya koydu.

Kamu yayın kuruluşu ZDF'in yaptırdığı anketin sonuçları, Cuma günü açıklandı. "ZDF-Politbarometer" adlı anketin sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 40'lık bölümü, ekonomik durumlarının bir yıl içinde kötüleşeceğine inandıklarını söyledi. Daha önce yapılan anketlerle karşılaştırıldığında, bu oran bir rekor niteliği taşıyor. Katılımcıların yüzde 49'u ekonomik durumlarının değişmeyeceğini öngörürken, yüzde 10'luk kısım ise durumlarının iyileşeceğini düşündüğünü kaydetti.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 55'inin mevcut finansal durumlarının iyi olduğunu düşündüğü kaydedildi. 2022 yılı başında yapılan bir ankette, bu oran yüzde 65 dolayındaydı.

"Hükümetin yaptıkları yetersiz"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından, Almanya'da enflasyon, onlarca yıldır ilk kez görülen rekor bir seviyeye çıkmıştı. Alman hükümeti, halihazırda şirketler ve yurttaşlar için, toplam değeri 30 milyar euroyu aşan iki ekonomik destek paketi açıklamış bulunuyor.

Hükümetin aldığı önlemlere ilişkin görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 58'lik kısmı, hükümetin yaptıklarının yetersiz olduğu yönünde görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 30'u açıklanan paketleri olumlu gördüklerini dile getirirken, yüzde 5'lik kısım ise alınan önlemlerin gereğinden fazla olduğunu düşünüyor.

Özellikle sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) destekçilerinin yüzde 80 ve Sol Parti destekçilerinin yüzde 71'lik kısmı, hükümetin eylemlerinin yetersiz olduğunu düşünüyor. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) destekçilerinin yüzde 52'si de aynı görüşü paylaşıyor. Bu oran, hükümet ortağı olan Hür Demokrat Parti destekçilerinde yüzde 60 ve Yeşiller partisinde ise yüzde 53 dolayında. Öte yandan muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin destekçilerinin de yüzde 53'ü aynı görüşte.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 36'sı, vergilerin artırılmasına karşı oldukları görüşünü bildirdi.

Reuters,AFP / BÜ,BK

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Çalışan yoksulluğu: İstihdama rağmen yoksullaşanlar

Toplum
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Arşiv - Balıkesir'de organize edilen Zeytinli Rock Festivali'nin kamp alanı

Yasaklamaların son halkası: Zeytinli Rock Festivali

Yasaklamaların son halkası: Zeytinli Rock Festivali

Toplum
21 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 24 Haziran 2018'te yapılan seçim sonrası seçmenlerini selamlıyor

AKP'nin seçim stratejisi: Önce 20 yıl, sonra vaatler

AKP'nin seçim stratejisi: Önce 20 yıl, sonra vaatler

Politika
11 Ağustos 2022
Çin ve Tayvan arasında kriz tırmanırken iki taraf da askeri tatbikatlarla gövde gösterisi yapıyor.

Türkiye Tayvan krizinde nerede duruyor?

Türkiye Tayvan krizinde nerede duruyor?

Politika
11 Ağustos 2022
ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin ülkelerini ziyaret etmesinden memnuniyet duyan Tayvanlılar - (02.08.2022)

Tayvan geriliminde Almanya'nın ikilemi

Tayvan geriliminde Almanya'nın ikilemi

Politika
10 Ağustos 2022

Ekonomik kriz: Ucuza terapi mümkün mü?

Ekonomik kriz: Ucuza terapi mümkün mü?

Sağlık
10 Ağustos 2022
Sembol fotoğraf: Elektrikçi atölyesinde çalışan yaşlı bir kişi

Almanya'da 70'inde emeklilik tartışmaları

Almanya'da 70'inde emeklilik tartışmaları

Toplum
9 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön