Almanya'da enflasyon hız kesmiyor

Almanya'da Ağustos ayında yıllık enflasyon, üç ay geçerli olan toplu taşıma ve akaryakıt teşviklerinin sona ermesiyle yüzde 7,9 düzeyine tırmandı. Ifo Enstitüsü'ne göre enflasyon 2023 başında çift haneye çıkabilir.

Almanya'da enflasyon artmaya devam ediyor. Temmuz ayında 7,5 düzeyinde olan yıllık enflasyon, Ağustos ayında 9 euroluk toplu taşıma biletleri ve akaryakıt vergilerinin düşürülmesiyle sağlanan teşviklerin sona ermesiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 seviyesine yükseldi.

Federal İstatistik Dairesi Başkanı Georg Thiel, "Yüksek enflasyonun temel nedeni enerji ve gıda fiyatlarının hala artması" dedi.

Hükümetin aldığı destek tedbirleri sadece Haziran'dan Ağustos sonuna kadar geçerli olmasına rağmen, yine de bir frenleyici görevi gördü. Ancak yakıt indiriminin sona ermesiyle birlikte akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi. Benzin istasyonlarında benzin ve dizel bir kez daha Almanya'ya komşu AB ülkelerinden daha pahalı hale geldi.

Enerji maliyetleri zirve yaptı

Enerji maliyeti Ağustos 2021'e göre yüzde 35,6 daha yüksek düzeyde bulunuyor. Evsel enerji fiyatları yüzde 46,4 oranında keskin bir artış gösterdi. Hafif kalorifer yakıtı fiyatları bir yıl içinde yüzde 111,5 oranında, iki kattan fazla arttı. Fiyat artışı doğal gaz için yüzde 83,8 olarak gerçekleşti. Elektrik maliyeti yüzde 16,6 arttı, benzin gibi yakıtlar yüzde 16,5 daha pahalı hale geldi.

Gıda fiyatları artışta

Gıda fiyatları da yüzde 16,6 oranında artışla ortalamanın üzerinde seyrederek üst üste altıncı ayda da yükseldi. Yenilebilen katı ve sıvı yağlar yüzde 44,5 artarak önemli ölçüde daha pahalı hale geldi. Süt ürünleri ve yumurtada da yüzde 26,8 artış oldu. Ayrıca et ve et ürünleri yüzde 18,6 ve ekmek ve tahıl ürünleri yüzde 17,1 ile belirgin bir artış gösterdi.

Enflasyon yüzde 11'e yükselebilir

Ukrayna'nın işgali önemli ölçüde artan yüksek tedarik maliyetleri nedeniyle enerji tedarikçilerinin elektrik ve gaz fiyatlarını gözle görülür şekilde artırması muhtemel görünüyor. Münih merkezli ekonomik araştırma kuruluşu Ifo Enstitüsü'ne göre, bu durum yıllık enflasyon oranını önümüzdeki yılın başındayüzde 11'e yükseltebilir.

Araştırmacılar, bu yıl yüzde 8,1'in ardından 2023 yılı için ortalama yüzde 9,3'lük bir yıllık enflasyon oranı bekliyor. Son olarak Ifo Enstitüsü tarafından yapılan ankete katılan firmalar, önümüzdeki aylarda satış fiyatlarını artırmak istediklerini söyledi.

Reuters / SSB, TY