Almanya’da enfeksiyon sayıları düşüyor

Almanya'da yedi günlük insidans sekiz ay aradan sonra ilk kez 20'nin altına düştü. Hükümetin salgınla mücadelede görevlendirdiği Robert Koch Enstitüsü (RKI) Perşembe sabahı yaptığı açıklamada ülke genelindeki ortalama insidansı 19,3 olarak bildirdi. Son olarak Ekim ayı başlarında bu kadar düşük bir değer kaydedilmişti. Bir hafta önce insidans ülke genelinde 34'ün biraz üzerindeydi. Yerel yönetimlere bağlı sağlık daireleri RKI'ye son 24 saat içerisinde 3 bin 187 yeni korona vakası bildirdi. Bu süre içinde kaydedilen ölüm vakaları ise 94 olarak kayıtlara geçti.

Bu arada Schwerin kenti ile Bavyera eyaletinde bulunan Tirschenreuth bölgesinde sıfır insidans kaydedildi. RKI, söz konusu yerlerde son 7 gün içinde yeni bir korona enfeksiyonu vakası kaydedilmediğini bildirdi. Tirschenreuth'da insidans Ocak ayı sonunda 300'ün çok üzerindeydi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel pandemide gelinen noktayı, "Şu anda vaka sayısı açısından son derece sevindirici” sözleriyle nitelendirdi ancak korona salgının ortadan kalkmadığını da vurgulayarak, Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantının endişeye neden olduğunu söyledi.

Merkel, "Temel olarak aşılama ile yarış halindeyiz. Bu varyantın düşük tespit edilebildiği her gün iyi bir gün” dedi.

Başbakan Merkel, Berlin'de eyaletlerin başbakanlarıyla görüştükten sonra da "Bize aylarca sahip olmadığımız birçok fırsat veren bir yaz mevsimimiz var, ancak kaygısız olmamalıyız, durumu çok çok yakından izlemeliyiz” diye konuştu.

Ancak delta varyantının Almanya'da çok etkili olmadığı kaydedildi.

Uzmandan uyarı

RKI de vaka sayılarındaki sevindirici düşüşe rağmen devam eden risklere dikkat çekti. RKI Başkanı Lothar Wieler, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Virüs her küçük fırsatı değerlendiriyor, ona bu fırsatları vermemeliyiz" dedi. Wieler pandeminin henüz atlatılmadığının da altını çizdi.

Almanya'da restoran ve kafelerin dış mekanları hizmete açıldı

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn enfeksiyon vakalarında kaydedilen düşüşün cesaret verici bir gelişme olduğunu belirterek, enfeksiyon sayısının önemli ölçüde azaldığını, yoğun bakım ünitelerinde korona hastalarının sayılarının düştüğünü, aşılama rakamlarının ise hızla artmaya devam ettiğini söyledi. Bakan bu gelişmelerin normalleşmeye daha hızla dönmeyi mümkün kılacağını ifade ederek, elde edilen kazanımları güvence altına almanın ve rakamları daha da azaltmanın ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti. Bakan, böylece yeni virüs mutantlarına yayılma şansı da verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

RKI verilerine göre pandeminin başlangıcından bu yana 3 milyon 709 bin 129 Sars-CoV-2 vakası kayıtlara geçti. 3 milyon 563 bin 800 kişi iyileşti. 89 bin 585 kişi ise yaşamını yitirdi.

Dijital aşı belgesi hazırlanıyor

Federal Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, iki aşısı tamamlanan kişilerin yakın zamanda cep telefonlarına indirebilecekleri bir uygulama ile dijital aşı sertifikasına sahip olabileceklerini açıkladı. Perşembe gününden itibaren cep telefonlarına indirilebilecek uygulamanın tam kapasite çalışması ise yakın zamanda mümkün olacak. Bunun için aşı belgelerinin doktor veya eczanelerde ibraz edilerek QR-Code alınması gerekecek. Kodun cep telefonlarındaki uygulama aracılığıyla taranması sonrasında uygulama kullanılabilecek. Uygulama Temmuz ayından itibaren turistik seyahatlerde gümrüklerde de ibraz edilebilecek. Ancak zorunlu değil. Dileyen aşıyı yapan doktor veya aşı merkezlerinin verdiği sarı renkteki aşı kimlikleri ile aşılandıklarını belgeleyebilecek. Pazartesi gününden itibaren ilk eczanelerin kod dağıtımına başlayacağı daha sonra bu eczanelerin sayılarının artırılacağı bildirildi.

RKI kayıtlarına göre Almanya'da 19 milyon kişi ikinci doz aşısını yaptırdı.

rts/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe