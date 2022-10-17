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Fotoğraf: DW/S. A. Diehn
Doğa ve ÇevreAlmanya

Almanya'da enerji krizi: Odun hırsızlığı artıyor

2 saat önce

Almanya'da büyüyen enerji krizi ve doğal gaz fiyatlarındaki artış ormanlardan odun hırsızlığını artırdı. Ormancılar ağaçları korumak için GPS kullanmaya başladı.

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Enerji krizi ve bu sene fahiş seviyelerde seyreden doğal gaz fiyatları, ısınma ihtiyacını karşılamak için yasadışı yöntemlere başvuranların sayısını artırdı. Batı Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu WDR'in haberine göre, Alman ormanlarından odun çalanların sayısında bu sene gözle görülür bir artış meydana geldi. Berlin'deki Alman Orman Sahipleri Derneği AGDW, odun hırsızlığı nedeniyle yaşanan maddi kaybın milyonlar ile ölçüldüğüne dikkat çekti.

Münster Orman Müdürlüğü'nden Adalbert Koch, WDR'e açıklamasında, odun hırsızlarının küçük bir römork ile geldiklerini belirterek, "Bir elektrikli testere ile geliyor, ağaç gövdesini parçalarına ayırıp yükleyip gidiyorlar" dedi. Bu tür eylemlerin 20 dakika kadar sürdüğünü belirten Koch, hırsızlık vakalarının bu sene daha fazla görüldüğünün altını çizdi.

Münster Orman Müdürlüğü'nün odun hırsızlığı konusunda aldığı ihbarların sayısında da artış yaşanmış. Çok sayıda insanın bunun yasa dışı bir eylem olmadığını varsaydığını belirten yetkililer, odun ve kütüklerin ormanların sahiplerine ait olduğuna ve ormanlardan izinsiz odun alanların suç işlediğine dikkat çekiyor. Münster'deki ormanların yüzde 85'inin özel mülkiyet olduğunu ifade eden Koch, "Bunlar insanların odunların kendine ait olduğunu düşünebileceği kamu ormanları değil, dolayısıyla yapılan açıkça hırsızlık" şeklinde konuşuyor.

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti ormancılık yetkilileri de, odun hırsızlığını profesyonel şekilde yapanların da bulunduğunu ve bu kişiler hakkında dava açıldığını aktarıyor. Bu nedenle eyaletteki ormanlarda odun hırsızlığını engellemek için bazı ağaçlara GPS takılması yöntemine başvurulmaya başlanmış. Bu yöntem sayesinde, ağaç gövdesi hareket ettirildiğinde yetkililer alarmla durumdan haberdar oluyor ve hırsızların yönünü tespit edebiliyor.

Beladung von Fichtenstaemmen auf Kahlschlagflaeche
Fotoğraf: M. Henning/ blickwinkel/picture alliance

Çevre üzerinde olumsuz etkiler

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yetkilileri de insanların kendi ısınma ihtiyacını karşılamak için ormanlık alanda yerde bulduğu odun ve kütükleri toplayıp götürmesine sıklıkla rastlandığını belirtiyor. İnsanların bu şekilde sadece suç işlemekle kalmayıp ormana da zarar verdiğini belirten Ormancılık Dairesinden Nicole Fiedler, "Yerde duran odun ve ağaç parçaları ekosistemin korunması için çok önemli. Bu 'ölü' odunlar birçok küçük canlının yaşam alanını oluşturuyor. Ayrıca karbondioksit ve nem depoluyor" diyor. Bu tür ağaç parçalarının doğal süreç içinde parçalanması sayesinde önemli mikro besinlerin toprağa geri döndüğünü ifade eden Fiedler, bu besinlerin bitkilerin beslenmesi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Artan enerji fiyatları odunla ısınmaya talebin artmasına neden oldu. Bu nedenle yakıt olarak kullanılan odunun fiyatında da büyük bir artış meydana geldi. Çok sayıda satıcı, sadece kendi müşterilerinin talebini karşılayabilirken odun fiyatındaki artış da sürüyor. Geçen yıl bir metreküp odunun fiyatı 60-70 euro arasında değişirken bu sene fiyatı 200 euroya kadar yükselmiş durumda.

DW/BÖ,BK

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