Almanya'da emekli maaşına enflasyondan fazla zam planlanıyor

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, emekli maaşlarına bu yıl enflasyondan daha yüksek zam yapılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, emekli maaşlarına enflasyondan daha yüksek zam yapılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu açıkladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Heil, Funke Media Grubu'na verdiği demeçte, konuyla ilgili ilk tahminlerin, emekli maaşlarının bu yıl güçlü bir şekilde artacağı yönündeki beklentiyi desteklediğini belirtti. Geçen yıl da zammın düşük olmadığını, ancak enflasyonun altında kaldığını hatırlatan Bakan Heil, "Bu yıl enflasyon büyük ölçüde düşüyor ve toplu sözleşmeler de oldukça iyi zamlarla imzalanıyor" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Başbakan Olaf Scholz'un partisi olan SPD, yıllardır işçilerin temsilcisi olduğunu savunuyor. SPD sendikalar ile de en yakın ilişki içinde olan ve sendikalardan en büyük desteği gören parti olma özelliğine sahip.

Almanya'da emekli maaşlarına yıllık zam ise her yıl 1 Temmuz itibariyle yapılıyor ve emekli maaşlarına yapılan zam oranı, enflasyon yerine toplu sözleşmelerde emekçilerin aldığı kazanımlar baz alınarak hesaplanıyor.

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden bu yana hükümet her yıl maaşların daha düşük olduğu doğu eyaletlerinde daha fazla artış yaparak batı eyaletleri ile maaşları dengeleme yönünde bir politika yürütüyor. Geçen yıl da bu nedenle doğudaki eyaletlerde emekli maaşlarına yüzde 5,86 oranında, batıda ise yüzde 4,39 oranında artış yapılmıştı.

2023'te ise ülkedeki enflasyon ortalama yüzde 5,9 civarında olmuştu. Bu yılın ilk ayında ise enflasyon düşerek yüzde 2,9 olarak tespit edildi.

Emeklilik sigortası primleri artmayacak

Bu arada Çalışma Bakanı Heil, emeklilik sigortası primlerinde ise şimdilik bir artış öngörmediklerini vurguladı. Almanya'da istihdamın rekor seviyede olması nedeniyle primlerde artışa gerek görülmediğine işaret eden Bakan, bu nedenle emeklilik primlerinin 2018'den beri yüzde 18,6 seviyesinde olduğunu, artırılmadığını ve daha uzun süre de aynı düzeyde kalacağını kaydetti.

SPD ve Yeşiller ile birlikte koalisyonda yer alan Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindler ise üzerinde çalışılan emeklilik reformu ile gelecekte emekli maaşlarına güçlü artışların yapılmasını sınırlamayı hedefliyor.

Söz konusu reform üzerindeki çalışmalara da değinen Bakan Heil, bu konuda epey yol alındığını belirterek, aslında reformla emekli maaşlarındaki seviyeyi daimi şekilde korumayı hedeflediklerini vurguladı. Reform yapılmaması halinde emekli maaşlarının önümüzdeki yıllarda düşmesinin kaçınılmaz olduğunu da savunan Heil, emeklilik yaşını yükseltmeden maaş seviyesinin korunması için reformun şart olduğunu belirtti. Heil, söz konusu reforma yönelik taslağın önümüzdeki haftalarda sunulacağını da söyledi.

Almanya'da nüfusun yaş ortalamasının yükselmesi ve doğum oranının yüksek olduğu kuşakların önümüzdeki senelerde emekliye ayrılacak olmasıyla ülkedeki kalifiye eleman açığının büyüyecek olması yönünde endişeler artarken, istihdamda bulunanların sayısının düşmesi gibi tahminler nedeniyle uzun süredir ülkede emeklilikte köklü bir reforma gidilmesi talep ediliyor.

AFP /ETO, JD

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