Almanya'da ekmek zamlandı

Almanya'da ekmek fiyatları 2019-2023 yılları arasında ortalamanın çok üzerinde bir artışla yüzde 34,4 zamlandı.

Almanya'da da temel gıda maddelerinden olan ekmeğin fiyatı son yıllarda ortalamanın çok üzerinde artış kaydetti.

Merkezi Wiesbaden'da bulunan Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, ekmek ve "Brötchen" olarak adlandırılan küçük ekmeklerin fiyatı 2019'dan 2023'e kadar yüzde 34,4 arttı. Bu aynı zaman dilimindeki tüketici fiyatlarının neredeyse iki katı.

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Almanya'da tüketici fiyatları 2019-2023 yılları arasında yüzde 17,3'tü. Tüketici fiyatlarındaki artış ekmek ve ekmek ürünlerinin yanı sıra diğer gıda ürünlerini de etkiledi. Ekmek fiyatlarındaki artışa, yükselen enerji ve hammadde fiyatları ile artan personel giderlerinin yol açtığı belirtildi.

Ekmek fiyatlarındaki güncel artışın ise gerilediği ve Mart 2024'te, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 olduğu bildirildi. Mart ayında enflasyon yüzde 2,2 olarak açıklanmıştı.

Almanya'da ekmekçilik-fırıncılık mesleğine ilgi duyan gençlerin sayısı azaldı Fotoğraf: DW

Kalifiye eleman açığı yaşanıyor

Almanya'da ekmek geleneksel olarak ekmekçilik-fırıncılık eğitimi almış zanaatkarlarca yapılıyor. Ancak önemli bir geleneğe sahip bu sektöre ilginin azaldığı dikkat çekiyor.

Son 10 yılda ekmekçilik-fırıncılık meslek eğitimi almak üzere başvuran gençlerin sayısı yarıya düştü.

2022 yılında bin 640 genç fırıncılık eğitimi almak üzere başvurmuştu. Bu rakam 2012 yılında 3 bin 290 olarak kayıtlara geçmişti. Diğer mesleklerde eğitim almak üzere başvuran gençlerin oranındaki düşüş, fırıncılığa göre yüzde 19 daha az.

Almanya'da ekmek, kek, pasta, tuzlu ve tatlı unlu ürünleri hazırlayan ekmekçilik-fırıncılık mesleğini genel olarak erkekler tercih ediyor. 2022 yılında, "ikili eğitim" olarak da bilinen ve okul ile işyerinde pratik eğitimden oluşan ve 3 yıl süren fırıncılık eğitimi almak üzere başvuranların yüzde 70,3'ünü erkekler oluşturdu. Kadınların oranıysa yüzde 29,7 olarak kayıtlara geçti.

DW / ETO,HT

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