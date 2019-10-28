Almanya'da "Eşcinsellik onarım terapisine" yasak geliyor

Cinsel kimliği bastırmanın, depresyon ve anksiyeteye yol açtığı, hatta intihar riskini de arttırdığı konusunda tıp dünyasında büyük ölçüde görüş birliği var.

Bu riskler, ailesinin baskısı ya da mensup oldukları din nedeniyle "eşcinsellik onarım terapisi" uygulananlar için de geçerli. Bu nedenle, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, tartışmalı bu terapi yönteminin yasaklanması için harekete geçerek bir yasa tasarısı hazırladı.

Tasarı ile 18 yaşından küçüklere "eşcinsellik onarım terapisi" yasaklanıyor. Yetişkenlere ise ancak "kendi hür iradeleriyle" karar vermeleri halinde bu terapinin uygulanabileceği, "yanıltma, zorlama veya tehdit" yoluyla başvuranlara bu terapinin yapılamayacağı belirtiliyor. Yasa tasarısı, yasağı ihlal edenlerin para ve bir yıla kadar hapis cezası almalarını düzenliyor.

"Tedavi değil hasta ediyor"

"Eşçinsellik bir hastalık değildir" diyen ve bireylerin cinsel yönelim ve cinsel kimliklerine müdahale edilmesini doğru bulmadığını söyleyen Sphan, "bu sözde terapi yöntemi kişileri tedavi etmiyor aksine hasta ediyor" dedi.

Jens Spahn

Bu terapinin uygulandığı pek çok kişide, "çoğu zaman ağır bedensel ve ruhsal acıya" yol açıldığının altını çizen Spahn, bu yasak yoluyla cinsel kimliği nedeniyle güçlükler yaşayanlara da destek mesajı verilmiş olunduğunu kaydetti.

İstisnalar

Yasa tasarısı bu terapinin tümüyle yasaklanmasını öngörmüyor, bazı istisnalar da getiriliyor. 16 ila 18 yaş arasındaki gençlerin, "anlamı ve olası etkilerini anlayabilme yetkinliğine sahip olmaları" durumunda terapinin uygulanabileceği belirtiliyor.

Ancak terapiyi uygulayacak olan terapiste, hastasının bu yetkinliğe sahip olduğunu kanıtlama yükümlülüğü getiriliyor. Yasağa getirilen bir diğer istisna da teşhircilik ve pedofili gibi cinsel tercih bozuklukları tedavisi oluşturuyor.

Yasa tasarısı ile ilgili olarak eyalet ve sivil toplum temsilcileriyle ilgili diyalog başlatıldığı ve bu sürecin tamamlanmasının ardından, yıl sonunda, yasa tasarısının federal hükümetin gündemine alınacağı açıklandı.

AFP,epd,kna,dpa,DW/DA,GA

© Deutsche Welle Türkçe