Almanya'da eğitime güven azalıyor

Almanya'da halkın çoğu eğitim kalitesinden memnun değil. Yeni bir ankete göre ülkedeki eğitimi "iyi" bulduğunu söyleyenlerin oranı altı yılda yüzde 70'den yüzde 49'a geriledi.

Almanlar ülkenin eğitim sistemine olan güvenlerini kaybediyor.

Allensbach Demoscopy Enstitüsü tarafından Deutsche Telekom Vakfı için yapılan ankette, katılımcıların sadece yüzde 49'u Almanya'daki eğitim için "iyi" veya "çok iyi" nitelendirmesinde bulundu.

Eğitimi iyi veya çok iyi bulduğunu söyleyenlerin oranı 2020'de yüzde 56, 2018'de ise yüzde 70 olmuştu.

Katılımcıların yüzde 80'i politikacıların eğitimi yeterince öncelemediğini düşünüyor.

Ankete yanıt veren neredeyse herkes güçlü bir eğitim sisteminin demokrasi için önemli olduğunu kaydederken, sadece yüzde 25'i sistemin tüm çocuklar için eşit fırsatlar yarattığına inanıyor. Eğitimin öğrencileri iş hayatına iyi şekilde hazırladığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 11'de.

Temmuz ayında Almanya genelinde 16 yaşından büyük bin katılımcıyla yapılan ankete göre ülkenin eğitimde en acil sorunları ise öğretmen açığı, iptal edilen ders sayısının yüksekliği ve müfredatın iş hayatına uzaklığı.

dpa / MUK,TY

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